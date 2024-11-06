美國大選群星投票　Beyonce化身彭美拉叫粉絲去投票

美國總統大選美國時間周二（5日）展開，令全球關注。美國大批名人紅星先後投票一盡公民責任，其中美國天后Beyonce日前於社交網站分享照片化身成加拿大性感女神彭美拉安德遜（Pamela Anderson）呼籲國民去投票。

Beyonce於帖文中先後模仿拉姑於成名劇集《沙灘拯救隊》（Baywatch）、電影《越空追擊》（Barb Wire）以及拉姑於1999年出席頒獎禮時的多個經典造型，搞咁多最終都是引fans注意去投票選總統。雖然Beyonce於照片及片段中沒有指明道姓撐邊個候選人，但上月Beyonce出席候選人賀錦麗（Kamala Harris）的拉票大會，於大會中Beyonce上台發言時表明不是作為名人而是作為一位母親來支持她。除了Beyonce以行動支持賀錦麗之外，另一天后Lady GaGa與Katy Perry亦於大選前夕先後出席拉票大會以歌聲撐賀錦麗。

曾於漫威超級英雄電影中飾演「蟻俠」的美國男星保羅魯特（Paul Rudd），昨日突然驚喜現身賓州票站派水給排隊投票學生，他之前已公開支持賀錦麗。