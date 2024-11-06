adidas官網豈止4折！8天快閃限定　全年至抵雙11折上折

【營業資訊】仲有幾日就到雙11，終於又等到adidas官網先有嘅全年至抵雙11折上折優惠！即日起至11月11日，係網店買指定正價及減價產品3件額外7折，4件或以上額外5折。即刻搵埋身邊嘅親朋好友夾一夾，就可以買的愈多慳得愈多，因爲買滿HK$1,300仲有得再額外9折啊！

今次優惠有超過二千款運動系列同Originals產品畀你揀，好多產品原本已經6折緊，再折上折之後唔使3折就可以入手！淨係HK$130有找嘅服裝都超過500款，點會搵唔到又平又靚嘅心水！

講到雙11又點會只得折扣優惠咁簡單？會員只要買滿HK$2,000就可以獲得限量adidas Originals旅行收納袋套裝一組。有晒唔同大細，又好睇又實用，帶去旅行超方便！數量有限，先到先得，今次錯過咗就無嫁喇！

聽講有好多平時無得減嘅今次都有得折，adizero跑鞋同T-Toe鞋款都真係必搶啊！adidas嘅招牌Ultraboost系列，Superstar鞋款同潮流大熱服裝配飾就梗係全部都有喇！尋一尋寶分分鐘唔使HK$600就可以衫褲鞋襪袋成個Look入手，由頭新到尾啊！

趁秋高氣爽出去做下運動，或者趁冬天涼浸浸出去旅行玩雪，都需要準備定啲新Look新裝備。趁住呢個全年至抵嘅折上折優惠掃貨，用最抵嘅價錢將心水產品全部帶返屋企喇！

優惠詳情：

adidas雙11官網限定 EPIC SALE

日期：即日起至11月11日

優惠：指定正價及減價產品買3件額外7折，買4件額外5折，會員買滿HK$1,300 再享額外9折，滿$2,000再送Originals旅行收納袋套裝一組