梁朝偉為東京電影節閉幕　常盤貴子老爺成影帝

為期10日的《第37屆東京國際電影節》，今日(6日)結束並舉行頒獎禮。導演吉田大八執導的競賽電影《敵》橫掃3獎成大贏家，包括最佳導演及東京Grand Prix最高榮譽大獎。同時，女星常盤貴子的影星老爺長塚京三亦憑該片榮登影帝，他從擔任評審主席的梁朝偉手中接過獎座。法裔羅馬尼亞女星Anamaria Vartolomei則憑《Traffic》封影后。她事前特別拍片錄下感言，其中特別感謝梁朝偉，自爆片中以眼神演戲，正是受對方的「電眼」影響。

電影《Adios Amigo》獲審査委員特別獎。內地男星董子健自導自演的《我的朋友安德烈》獲最佳藝術貢獻獎，而內地男星易烊千璽主演的《小小的我》奪觀眾獎，由導演代領。日本導演三宅唱與台灣女導演傅天余一同獲頒「黑澤明賞」。土耳其片《Apollon by Day Athena by Night》則於「亞洲未來」競賽單元獲獎。

梁朝偉最後以廣東話致閉幕辭，他首先感謝是次東京電影節的邀請，又感謝合作的評審團隊。首次擔任評審主席的他，直言今次的經驗緊張又刺激，事前既擔心沒有優秀的作品又怕有太多，幸最終都選出令人滿意作品。他最後恭賀所有得獎者，並期待不久將來可以在東京電影節再見。