本日日本：《精靈寶可夢》聯乘廚具第2彈　黑鍋勁搶眼

法國知名廚具品牌Le Creuset自1925 年創立以來，以其精湛的琺瑯工藝及優雅設計，深受入廚人士喜愛。今年5月，Le Creuset與《精靈寶可夢》首次聯名，推出了一系列結合寶可夢元素的餐具及廚具，引起廣泛好評，第2彈聯名系列即將於11月6日起登場，今次同樣以寶可夢和精靈球為設計靈感，推出多款兼具實用性和趣味性的餐具。當中最矚目的是萬用琺瑯鑄鐵鍋（Cocotte Every），以皮卡丘的尾巴當作標誌，將第1彈的黃色改為黑色，鍋蓋則採用精靈球造型，並搭配彩虹色光澤的「閃耀黑色」旋鈕，十分特別。此外，鍋的設計充分考慮了熱對流效應，能均勻加熱每一種食材，適合多種烹飪方式，且尺寸適中，便於儲存，是廚房實用性與設計感兼具的佳品。另一款亮點產品是皮卡丘主題的圓形琺瑯鍋（Cocotte Rondo），以皮卡丘的黃色為主色，鍋蓋上飾有剪影，同樣搭配彩虹色光澤旋鈕。這款鍋具有卓越的熱導性能，能夠充分釋放食材的自然甜味與鮮味，無論是燉煮或焗烤，都能使食材保持美味。其他商品還包括寶可夢琺瑯便利湯鍋，採用輕量化碳鋼製作，印有皮卡丘奔跑圖案，具有出色的導熱性。精靈球與超級球馬克杯也是粉絲不容錯過的產品，此外還有皮卡丘與伊布為主題的迷你圓烤盅，以及4件小餐碟套裝，圖案涵蓋了精靈球、超級球、皮卡丘和伊布。所有產品結合了Le Creuset的高端工藝和《精靈寶可夢》可愛元素，無論入廚或用餐都陪添樂趣！