楊天宇首當男一感壓力　與Macy對打失手受傷

英皇電影《裡應外合》三位主角周家怡、楊天宇（Angus）及馬思惠（Macy）接受電視台訪問，分享拍攝的趣事及點滴。對於呢套電影拍畢3年才上映，首次擔正男主角的Angus直言非常期待：「當然係好興奮啦！但都好有壓力，始終對於個票房，或者觀眾嘅反應我都會好在意，希望會有好成績！其實我呢一個月都係瞓唔着。」

首次擔正男主角的Angus，坦言自己是「搵命博」：「諗返開拍前嗰段操練時間，真係猶如地獄，當時練到成身傷，依家都仲未好返！嗰種係形容唔到嘅辛苦！一個月裏面，練晒所有門派嘅武術，嗰陣我一個禮拜練足六日，每日練四個鐘，教練唔當你係演員，直情當你係運動員，好多時候練到暈，教練淨係話O唔Ok？Ok再嚟啦！有一次晏晝練到爆咗手指，到夜晚去舉鐵嗰陣，教練就話其他手指冇事就練啦，幾Hardcore呀！」

Angus又透露戲中與Macy對打時，首次接觸動作戲的兩人都不小心傷到對方，「佢嘅左勾拳打到我下巴！不過唔緊要，我都有踢親佢！好彩大家無論樣貌同身材都係真材實料！哈哈哈！」周家怡聞言即表示佩服他們兩個：「我見到Angus喺天台練單槓，我幾驚佢飛咗出街，其實我都好明白拍動作片，傷咗都仲要練嗰種感受，心理壓力好大又怕自己做唔好，有好內疚嘅感覺，所以都唔係太想拍動作戲，除非沒有足夠嘅時間準備啦。」