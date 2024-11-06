羅霖攞咗樂悠咭　帶定泳衣影寫真

藝人羅霖與劉錫賢今日（6日）現身觀塘出席慈善派飯活動。羅霖表示特意從深圳趕返香港支持活動，稱現在香港大環境差，希望會有更多商家加入派飯行列，幫助有需要的人，她又表示自己已經60幾歲，有樂悠咭，所以想努力工作，賺更多錢，令自己安享晚年之外，有需要時又可以幫到人。

工作方面，她透露自己好幸運，簽了兩間美容院的代言，又言自己即將會在珠海影生日寫真，問到可會穿着性感？她就表示性感晚裝一定會有，但泳裝就未知：「隨心啦，體重在呢10幾年，我一直都維持110磅左右，但依家我有返咁嘅年紀，都需要做運動塑身，令自己形態更靚，我諗做多幾次運動應該會達到我可以着泳衣嘅要求。」又表示自己過往影寫真集都會預先帶上泳裝，如果到時覺得狀態可以就會穿上。

她又言自己近年多在內地工作，自認內地工作機會比較多，問到可會拍劇？她就表示要等緣分：「始終我依家在邵氏，佢一年大概得一至兩部劇，劇集唔多，就算簽TVB，依家好多都上內地拍，而且都好多演員離巢，啲演員又會北上發展 ，所以我相信上面會有更加多嘅機會，無論商演、拍劇，就連直播都會搵到。」指自己現時工作是商演和直播為主。