Tasman KIA旗下首款Pickup發表

KIA旗下首款Pickup車型Tasman發表，其車長5,410mm ，並擁有3,270mm 的軸距，造型型格硬朗。（互聯網）

最近韓系品牌KIA發表了旗下首款Pickup車型Tasman。其車長5,410mm ，並擁有3,270mm 的軸距，造型型格硬朗。Pickup車型最大賣點當然是其尾部的貨床，Tasman的貨床1,512mm長、1,572mm闊及540mm深，最大載貨空間達1,173L。

率先推出的會是配備前後排的兩廂Double Cab，至於Single Cab單廂車型會在之後才追加。將提供Basic(2WD /4WD)、X-Line(4WD)及X-Pro(4WD) 型號，當中以X-Pro版擁有最高越野能力，具備252mm的車身離地距，配17吋輪圈及全地形輪胎，而X-Line版的離地距則略降28mm，但配18吋合金輪圈及適合在公路行走的地形輪胎。

動力配備方面，廠方因應不同巿場提供2.5L汽油引擎及2.2L柴油引擎的選擇，其中在韓國本土推出的將會是汽油版，最大馬力及峰值扭力分別218PS和421Nm，配搭8前速自動波箱，0-100km/h加速8.5秒。