羅毓儀12歲童年照曝光　大爆新劇激瘦與呢個人有關

台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》（簡稱《巾幗4》）在5號晚播出的一集中，蕭正楠角色人設大暴走，不但舉止瘋狂、殺人唔眨眼、而且全程陰險表情多多，時而得戚、時而憤怒、時而狠毒，表情暴走、相當入戲，獲網民大讚帥氣兼有追看性。

問到蕭正楠《巾幗4》是否其入行以來最多表情一部，他笑言：「其實我都係跟住劇本對白角色去發揮，因為『林茂財』（其角色）嘅恨好複雜，又想好快殺死對方、但係又唔想畀對方死得太快，因為每次七爺（胡定欣飾演）受苦佢都好享受。而我拍嗰時都真係有啲享受，因為其實演壞人係可以好放同好多發揮。」

5號晚「林茂財」曾提及三個分身的三大可能性，其中一個可能性是三個蕭正楠都是同一人，但由於「林茂財」全程故弄玄虛，令不少觀眾更感好奇，對此蕭正楠因應要求大派貼士謂：「其實張宣傳海報已經話咗個答案畀大家聽，究竟呢三個人係邊個；同埋可以細心留意吓對白。」為了分飾三角，他坦言開劇前較辛苦：「因為想三個人物嘅性格分明啲，所以每個都度咗啲小動作同特色。」

至於以Baby Face見稱的羅毓儀（Yuki），其中一個劇情講述她淚眼汪汪地向十七（黎耀祥）盡訴心中情，場口所見，喊至雙眼通紅的她、落淚時眼仔睩睩、嘴扁扁相當可愛，難怪贏得網民心心眼。值得留意的是，於內地拍《巾幗4》時被內地工作人員誤會只有12歲的Yuki，日前在社交網大晒上周節目巡禮靚相時，被發現瘦了不少，對此Yuki坦言自開拍新劇《臥底嬌娃》後體重急跌5至7磅，皆因和張曦雯（Kelly）和陳瀅（Jeanie）合作很大壓力：「要企喺Kelly同Jeanie隔籬喎，好大壓力嘅，佢哋兩個又高又瘦，塊面仲要勁尖，我真係唔敢食嘢。」

笑言自己擔心到幾乎要斷食的Yuki，又大爆邵美琪（Maggie）及關禮傑等前輩因太「好客」令她更加難做：「但係Maggie姐同傑哥成日萬歲消夜，然後Kelly同Jeanie都會萬歲，叫我情何以堪，係咪想引死我，所以我唔係成日忍到口，哈哈。」另Yuki又應要求提供12、13歲時的童年照，照片所見，12、13歲的她樣子與現在幾乎沒有甚麼差別，只是當年沒有現在這麼有少女感。