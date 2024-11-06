馬志威演「長髮渣男」夠衰格　顏值跌Watt惹熱議

台慶劇《黑色月光》中由馬志威飾演的「蔣基俊」要求由馬貫東飾演的「Barry」扮狗，其狗眼看人低衰格樣亦極盡入型入格。馬志威受訪時，透露該幕是他與馬貫東在現場對稿時Jam出來，原本劇本根本沒有這場戲：「我同阿東（馬貫東）呢場戲好難忘，我哋現場對稿時覺得好似唔夠賤格同衰格，不如我叫你（馬貫東）扮狗我拍低佢，佢就叫我寫張cheque畀佢，不如寫1,000蚊啦。」

馬志威一改清爽型男style、轉走「褸丘長髮渣男」路線，卻因臉形感覺被拉長、顏值跌watt而引發熱討。原來他是刻意選「褸丘風」，據其劇中的媽咪文雪兒透露，他足足花了兩天才為角色定妝，並笑言變髮前後感覺截然不同：「佢真人好乖仔，佢一唔整呢個頭，就成個人乖晒。佢呢個造型做咗兩日，我覺得做得好好。」他亦坦言，為了投入角色、刻意將自己減到好瘦，相當專業：「個角色瘦係有原因嘅，佢晚晚玩到咁夜、又飲酒又亂嚟，個精神狀態一定係差，你不能夠精神好飽滿去演佢，我鍾意從外形出發，因為係我覺得係由外影響到內，所以定妝for我好緊要。」

文雪兒又大讚「囝囝」馬志威乖巧，她說：「佢本身唔係太多嘢講，但佢對我好好，佢拍完劇都有耐唔耐問候吓我，都有SEND MSG畀我，我都幾欣賞呢個後生仔。佢好入戲，成日自己設計自己每一個動作或所有嘢，我依家睇番套戲，都覺得佢做得好好。」