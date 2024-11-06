王賢誌感激父親支持　親解辭任董事一職之謎

由王賢誌（Vinci)擔任監製的同志真人騷《Boycation Too》節目反應熱烈，今日Vinci率領8位仔仔，連同上季的仔仔HoHo舉行記招，宣佈12月19 及20日將在東浦舉行香港首場的《We Are Boycation Fan Meeting 2024」。現場仔仔們大玩遊戲作熱身，HoHo更除衫騷肌，另一仔仔Lori貪玩將貼紙貼在胸前禁止露點，十分搞笑。

王賢誌受訪時提到早前Juzco不忿被指第三者開live鬧爆另一位仔仔Kendrick，甚至連王賢誌都鬧埋，王賢誌表示Juzco是一時火遮眼，因為公開性取向有一定壓力，自己除了做好監製一職，亦擔任心理輔導員，擔心他們的情緒，自言EQ高，不容易被激怒。透露自己在直播時也被觸動到喊，諗起自己好辛苦去做好這件事，暫未有計劃開第三輯，但已簽了兩季的仔仔共22人，想趁熱度未減，帶他們走埠舉行見面會。他覺得第二季的仔仔比較活躍些，很多活動或公益慈善亦適合參與，就算做義工也不介意。

王賢誌的父親王忠桐在節目最後一集亮相，Vinci覺得要80歲爸爸出現並不簡單，爸爸一直很支持他，覺得家人的支持很重要。至於他辭任家族生意王氏港建董事一職，他解釋是上市公司，自己又身兼多職關係不適合，得到爸爸允許，但隨時都可以再做。至於「三角關係 」Juzco、Kendrick 和Yiboh今日同場不尷尬，受訪時表示問題已經和解，Juzco和Yiboh更公開為一對，是節目唯一一對成功配對。