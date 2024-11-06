洪嘉豪魏浚笙交流似棟篤笑　陳蕾自爆情緒失控

歌手陳蕾、洪嘉豪（Kaho）及魏浚笙（Jeffrey）將於本月中在亞博開騷，近日三人為首次同台而密鑼緊鼓作最後準備，問到合作環節，合唱將是甜蜜還是傷感，陳蕾肯定的說：「甜蜜！我好活潑可愛，我哋三個一齊嘅vibe都幾歡樂，所以會想喺台上將呢一面帶畀大家，可以唱一啲輕鬆合唱歌。」

不過陳蕾與Kaho本身老友鬼鬼，經過今次合作之後，Jeffrey的加入亦令歡樂氣氛昇溫，為了避免笑場，Kaho提議道：「不如你唱，我彈琴！」陳蕾聽到也覺得idea不錯，更說：「幾好喎，好有氣質，你唔出聲？OK！最好唔見樣，只係見到隻手，但我驚我淨係見到隻手都想笑，因為我一望到Kaho就好想笑，所以我話好緊張呢個show，希望到時唔好失控，試過同Kaho要拍啲好認真嘅嘢，我都係笑到停唔到，好怕呢啲嘢會發生，所以《永久損毁》都係同Jeffrey唱好。」Kaho聽罷即表示：「可以夾返企位，譬如三個合唱，你淨係望住Jeffrey，咁咪得囉！」

至於Kaho與Jeffrey因為拍電影而成為好友，頻頻爆出笑位，問在騷中加入棟篤笑元素？Kaho即表示：「可能大家都好expect我哋喺台上會有啲類似棟篤笑嘅嘢，但係都唔需要，因為我哋平時嘅交流都已經會有咁嘅效果，再加上talk位唔set好都會有爆肚，所以今次音樂會會focus番音樂，呢個組合都新鮮，可以rundown上面有一首陳蕾嘅歌，我哋三個、兩個、一個會點演繹，喺音樂上都會好精彩。」

Jeffrey也十分認同：「今次應該可以呈現到我哋不同面向，平時大家未必見過嘅一面。」Jeffrey又指今年其實好幸福，他解釋道：「今年年中同三個朋友仔開show，年尾又有陳蕾同嘉豪，係一個好創新嘅體驗，同Kaho已有一定默契，眼神交流已經可以心領神會，陳蕾係新相識嘅朋友，發現同嘉豪都係同vibe，覺得係一個好開心嘅組合。」