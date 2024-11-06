惡女好「性」　床戰最拚搏

所謂「爛佬怕潑婦」，唔少男士都會被身邊嘅惡女食住，有見及此，日本AV界特別推出惡女系列，據AV業界資深人士神仙乙表示，當中嘅惡女對待男人極之唔客氣，又相當好「性」，上到床仲要係好搶韁添！

以下犯上

喺Moodyz出品嘅《與年下小惡魔不倫旅行》，男主角德叔以公司中層職員身份帶住新入職嘅女下屬一心惠里香出差傾生意，過程相當順利，兩個人仲同生意夥伴做埋朋友，獲邀去附近嘅知名居酒屋消遣！酒過三巡之後，德叔同惠里香諗住返酒店休息，點知Check in時先發現淨係訂咗一間房，兩個人只好同房瞓。勢估唔到，有啲醉意嘅惠里香一入到房，即時露出又惡又飢渴嘅真本性，除咗「命令」德叔為自己提供口舌服務，仲擒住對方係咁搖係咁磨……德叔本身係「順得人」，加上惠里香嘅身材一流，於是任由呢位後輩魚肉到夠為止！

越獄獵男

由OPPAI出品嘅《無法控制性慾而越獄癡惡女》，講述本身係一位色慾之女嘅楪可戀，因犯事而被判監禁，喺獄中一直無法洩慾，身心備受煎熬，於是睇準機會越獄，仲第一時間潛入一間民宅。屋內住咗一名年輕力壯嘅男仔，但面對楪可戀從獄警身上搶走嘅手槍所指嚇，只好舉手投降，仲要喺對方喝令下剝光豬，任由呢位逃犯玩弄魚肉。話時話，楪可戀唔止有幾分姿色，床技亦好出色，凌厲嘅騎乘功夫，加埋接番苛索，正常男人都會腳仔軟，於是佢又會搵下一個目標。

引狼入室

喺FunCity出品嘅《用口技吸走人夫的惡女》入面，吉村太太為咗打好鄰里關係，邀請鄰居水端麻美同佢老公去露營，殊不知呢一着變相係引狼入室！事關水端麻美一向好「性」又霸道，其丈夫都冇晒符，只好任由惡妻四圍勾佬，果然，麻美一見到吉村先生，即不斷搵機會以美色引誘對方，加埋主動吹奏之下，吉村先生好快就失守！之後，麻美又再勾引吉村先生去公眾浴室沖涼兼打水戰，本來男方好想拒絕，點知麻美惡言相向，仲要脅話要向吉村太太踢爆佢出軌之事，吉村先生只好對麻美百般服從啦！

簡評

對男人千依百順嘅溫柔女仔固然得人鍾意，但惡女都有其吸引力，就好似今次介紹嘅3套作品，當中嘅惡女實在令人又愛又恨！本仙最鍾意《無法控制性慾而越獄癡惡女》，原因係女主角楪可戀嘅身材凹凸有致，狀態弗到漏油，演出又夠淫夠狂野，片中以惡霸形象出場，威迫男人就範，可謂將癡女風格演繹出另一種味道！