Jossie Ochoa　選美王后派福利

審美標準因人而異，但有個講法叫「心善人美」，意思指一個人只要心地善良，吸引力亦會隨之大增！正如今日為大家介紹嘅性感女網紅Jossie Ochoa，唔止樣索身材正，心地亦好好，除咗向網民派福利，仲做咗唔少善事呢！

出人頭地

喺唔少人眼中，行性感網紅呢條路係致富途徑之一，但搵錢目的唔一定為咗追求富足生活，對來自美國加州洛杉磯嘅Jossie Ochoa嚟講，就有多一重意義。話說Jossie Ochoa嘅父母係危地馬拉移民，雖然父親喺藝術界薄有名氣，但家境清貧，所以佢自細已經成日打散工賺外快，並夢想透過選美比賽嚟改善屋企嘅經濟環境。Jossie Ochoa之所以有咁嘅諗法，一啲都唔出奇，事關過往有唔少南美出身嘅女性都係透過選美而出人頭地，加上美國有唔少選美活動，機會處處，以佢嘅外表同身材，勝出機會相當大！事實證明，Jossie Ochoa喺2015年參加美國舉辦嘅危地馬拉小姐選舉，順利摘下后冠之餘，仲正式展開模特兒生涯。

積極扶貧

自從躋身模特兒行列，Jossie Ochoa嘅發展非常順利，唔止喺美國時裝周登場，仲先後為多本時裝雜誌拍攝寫真，但點都唔及得佢為某本著名男士雜誌所拍攝嘅大尺度寫真咁矚目。火辣身段加上迷人氣質，配合性感演出，令Jossie Ochoa嘅人氣爆升，從而獲得進軍網紅界嘅契機。不過，大家咪以為阿妹咁落力吸金只係希望改善家人生活咁簡單，查實佢仲有一個目的，就係為慈善工作出力，原來佢喺成名之後，利用自己嘅名氣同影響力，成立咗一個社區組織叫Mision Guatemala，專門協助危地馬拉嘅貧困兒童，提供學習機會及醫療物資。與此同時，佢又積極參與危地馬拉貧困區嘅建設工作，為興建當地基礎設施進行募捐。心善人美呢四個字，用喺Jossie Ochoa身上可謂適合不過。

Profile

出生地：美國

身高：167cm

三圍：34D-25-37

能夠喺選美比賽中奪冠，足證Jossie Ochoa嘅魅力非凡，登入其社交網，就會搵到唔少養眼靚相。