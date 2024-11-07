薛凱琪陷情緒低谷主動停工自救　揭暴風往事勉勵同路人

歌手薛凱琪（Fiona）、張繼聰、森美等早前分別接受導演陳德森節目《好心情》訪問，曾5度患上抑鬱症的陳德森希望透過節目能夠幫助「同路人」走出陰霾，Fiona直言初初收到導演邀約訪談的電話時，剛巧遇上自己的情緒低谷：「當時啱啱完成咗一個工作，拍咗4、5日左右，期間遇到一啲令我好Down嘅事情，令我覺得自己嘅情緒又向住壞嘅方向走，唔能夠再跌落去，就同工作人員講呢3日都唔好同我傾工作，因我要時間好好調整番自己嘅情緒，就係呢個時候，導演打畀我，我仲以為佢咁夜打畀我，係搵我拍戲，原來係做呢個節目，我即刻應承，應承咗之後，成個人開心番，冇再沉落去。」

陳德森為了令今次節目，跟過往同類的不一樣，特別設計了由受訪者講童年，因童年對於一個人的影響很大亦很深遠，令他好想從根源開始探討問題，而Fiona亦相當配合，大爆自己的暴風往事：「我同爸爸、媽媽嘅感情係非常之好嘅，但以前佢哋兩個好唔開心嘅時候，我真係唔識點去處理，試過有一次入廚房攞利器挾持爸爸，原因係佢身體唔好喺廳到嘔咗成攤血都唔肯去醫院，我好驚亦唔識點做，就攞咗利器出嚟同埋半隻腳跨咗出窗外。」

雖然曾有如此偏激的往事，幸Fiona都能一一捱過，她直言自己現在已沒有抑鬱症，亦有一套克服情緒低落的方法，如打坐、瑜伽等，她很希望透過自己的經歷能勉勵正受到該病困擾的朋友，走出陰霾。

陳德森今次自資搞節目，錄影廠、攝製隊通通都要用錢，他還請了一班年輕演員好似今年入圍台灣金馬獎影后獎項的鍾雪瑩拍攝短片，令節目更加豐富，但亦因此令成本會更加之多，幸節目開拍時已有電視台買下版權，藝人們亦只收象徵式利是，製作公司收2日錢拍10日，所有好人好事「匯聚」，令節目得以順利完成。