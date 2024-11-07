娛圈單打︱咁係型英帥靚正　定係乸型似大媽

正所謂，「Fat唇嘅嘢識條鐵」。於是乎，大家睇見K-Pop天王G-Dragon，以一身C字名牌降臨本城舉行的時裝騷之際，唔止萬眾矚目，讚美之聲更係此起彼落。甚麼「用臉穿衣」呀、「時尚感滿滿」呀、「完成度好高」呀，直教人不敢相信眼睛！只能慨嘆：這是否現代版《皇帝的新衣》呀？

GD在南韓出發往香港時，已經以包頭大媽Look現身，霎眼睇，仲以為係屋企個印尼姐姐放假出街添。到了香港，繼續「女裝男着」風格，以品牌經典的俏麗粉紅Tweed Jacket，內襯阿婆最愛嘅深色碎花Ruffle Blouse，再配以一頭紅髮及五顏六色指甲油，韓式時尚達人完成！佢仲同高大威猛嘅發哥「集郵」Selfie，嗚呀，好開心喎。

喂，儘管傳媒畀面盛讚，但普羅網民心裏心裏有個謎：媽呀，咁叫做俊？邊忽俊呀？網民就好似《皇帝的新衣》嘅誠實小孩，直指GD着到成個大媽咁，仲撞樣關菊英！對比香港代表發哥，穿着合身又得體，顯得青春又不失莊重，無論點樣睇，呢啲先叫做Fat唇囉。

其實，GD鍾意女裝男着，都唔係第一日嘞。之但係，女裝由剪裁到尺寸，始終唔係為男人而設，GD雖然個子不高，但一樣予人衣不稱身之感。究竟咁係時尚定係畸怪，誠實小孩心中有數。

話時話，GD退伍之後都算黑仔，捲入李善均吸毒案，多次遭警方傳召驗毒及問話，幸好多次驗毒結果都呈陰性，還佢清白。新歌《POWER》亦已上架，短短5日已經接近2,000萬點擊率，獲粉絲力撐為王者歸來。