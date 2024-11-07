最富有電影導演　史提芬史匹堡以400億港元身家登冠

在荷里活影壇不單止明星吸金力驚人，就連一部電影的「靈魂人物」導演亦可以「好疊水」。最近有網站就統計邊個荷里活電影身家最豐厚。

據統計以荷里活大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的身家最豐厚，估計身家多達53億美元（約408億港元）排首位。入行多年的史匹堡執導過多部賣座經典，其中包括《大白鯊》（Jaws）、《ET外星人》（E.T.）、《侏羅紀公園》（Jurassic Park）與及《奪寶奇兵》（Raiders of the Lost Ark）等系列。除了導演之外，他亦是電影公司Amblin Entertainment與夢工場（DreamWorks）的創辦人。他在影壇有非凡的成就。而僅次於史匹堡就是其老拍檔佐治魯卡斯（George Lucas），預計他的身家高達49億美元（約377.3億港元），有「星戰之父」的他2012年以42億美元（約323.4港元）將《星球大戰》（Star Wars）的版權賣給迪士尼。

十位最富有電影導演之中有多位都獲過奧斯卡金像獎，其中包括《魔戒》（Lord of the Rings）導演彼得積遜（Peter Jackson）、《鐵達尼號》（Titanic）導演占士金馬倫（James Cameron）、演而優則導的米路吉遜（Mel Gibson）、英國導演烈尼史葛（Ridley Scott）以及哥普拉（Francis Ford Coppola）。其中哥普拉因拍戲以及「副業」酒莊而置富，估計身家高達4億美元（約30.8億港元），不過他去年投資1.2億美元（約9.24億港元）拍攝新作《大都會》（Megalopolis），極有可能身家將會大縮水。