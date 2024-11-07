AGA閉關4個月誕「BB」　「嫁」期未定落嘴頭箍實未婚夫

歌手江海迦（AGA）與「的士邦」鄭子邦訂婚逾兩年，但婚期一拖再拖，原因是36歲的她尚有太多未圓的音樂夢，又覺得一紙婚約只是儀式，況且已是同居關係，所以婚禮可以容後再談，「環球一姐」果然唔憂嫁。

入行11年的AGA推出首張概念碟，她亦因為製造這個「BB」，由年頭開始閉關4個月全力寫歌。日前她接受專訪，談及現已圓夢推出概念碟，明年是否終於可下嫁未婚夫？她竟然說：「未知，睇工作後再諗。（拖幾耐？）天父會話畀我知，我覺得婚後要有時間陪對方，但我哋都好忙，結婚只係一個儀式，對我嚟講同拍拖冇分別，我哋都一齊住。」不過她亦派定心丸給未婚夫，發表愛的宣言謂：「我揀定同佢一齊，我亦知佢心裏面嘅想法，我對佢好重要。」

有指其未婚夫鄭子邦坐擁億萬身家，她可期待世紀婚禮？AGA卻覺得小型派對更好，全因她最怕大壓力：「我連開生日會都怕照顧不周，同未婚夫商量過，都係低調啲好，有朋友話喺外國搞婚禮會啱我哋，但我唔想啲長輩咁辛苦去咁遠，所以都會係香港結婚。」

讚「勁敵」努力

對於今年的音樂發展似乎放慢腳步，AGA解釋只是全力寫歌：「有年完全冇時間寫歌，一個禮拜只有一個鐘頭寫，冇創作時唔知喺樂壇嘅定位係乜，唔可以將最滿意嘅作品推出，所以攞幾個月假重新寫過啲作品。」

AGA又透露會出席頒獎禮，對獎項依然有期望：「獎項對歌手係有分量嘅肯定，但呢份肯定唔係你追住，而係別人畀你嘅，最重要係有咩好嘢畀到樂壇同大家。」至於「勁敵」李幸倪（Gin Lee）今年成績優秀，她表示一直覺得對方很努力，可能因背景相似，外界才感覺兩人有競爭，認為自己和Gin Lee是在不同範疇努力。