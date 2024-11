藝人賴慰玲現年38歲,婚後育有1子,近期她再迎來喜訊,宣布懷了第二胎。昨日她在社交平台晒出現時6歲的囝囝Marat參加馬拉松的照片,她表示遺憾因懷有身孕而未能與愛子一齊落場跑,不過Marat亦不孤單,他有兩位星級契媽陪跑,分別是蔡思貝和吳嘉禧 ,Marat在兩位契媽的陪伴下依然開心,賴慰玲留言:「 為咗呢個3K Run,佢練跑、瞓唔着、不斷問點可以跑快啲,我知以我而家身勢係無可能追到佢嘅,所以佢好幸運有兩位跑開嘅契媽媽,沿途一齊跑入 Park 正所謂美景處處,契媽媽們都問佢要唔要打卡呀?唔洗、唔影!再以火箭般嘅速度前進,兩位唱住:Let him go~ Let him go ,最後以16、17、18名到達終點!欽敬欽敬! 」不少網友都表示好羨慕Marat有兩位又靚又跑得嘅契媽。