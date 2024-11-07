聖誕好去處　沉浸式冬日雪國

就到聖誕節，香港各個商場都預備換上節日盛裝，帶來一個個難忘的聖誕體驗。今年MCP新都城中心和iSQUARE國際廣場別出心裁，以可愛的卡通人物和冬日雪國場景，讓大家沉浸在夢幻般的節日氛圍之中！

【Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅】

今個聖誕，將軍澳MCP CENTRAL&MCP DISCOVERY ( 新都城中心2期及3期) 由即日起起至明年1月1日，打造全港首個「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」，《天線寶寶》4大角色Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky紛紛換上全新可愛冬日造型登場，帶領大家暢遊超夢幻糖果色系冰雪樂園內的5大打卡位及3大遊玩專區，包括粉絲潮聖必拍的7.5米高巨型充氣 Po，以及「Teletubbies Snow Playground」。當中有全港首個「Teletubbies Laa-Laa 極地冰雪世界」享受玩雪的樂趣、「Dipsy 極速滑雪梯」及「Teletubbies 冰上門球」，和一眾趣致鬼馬角色走入冰雪樂園玩個痛快！每天整點更會上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，漫天雪花彷彿置身於雪國之中，共度溫馨滿溢的聖誕佳節！而4位人見人愛主角會現身「Teletubbies 舞蹈表演及見面會」，為忠粉們獻上精彩舞蹈表演，攜手締造開心回憶！

【My “Deer” Christmas】

想跟全香港最多最可愛的聖誕馴鹿場景合影？快到尖沙咀iSQUARE國際廣場吧！商場將於11月8日至明年1月1日，聯同Fluffy House人氣角色「親親小鹿My Dear Deer」呈獻【iSQUARE國際廣場My “Deer” Christmas】，親親小鹿是Fluffy House極具人氣的盲盒玩具系列，連同近百隻小鹿首度登「鹿」商場大型裝置、糖果系色彩及創意圖案，讓牠們在3個童話般的雪域中格外吸睛。3大打卡區域包括：① iPIAZZA地下正門前的My “Deer” Christmas夢幻萌鹿聖誕小鎮，6米高穿聖誕裝束的粉藍色小鹿，跨坐在巨型聖誕吊飾波波上，極之搶眼。② 3 樓iFUNCTION的「鹿」樹銀花童話王國有初次曝光3米高的「小鹿聖誕樹」，頂着鹿角聖誕帽，線條圓渾，矗立在親親小鹿群之中。③ 大堂樓層iEXHIBITION的聖誕「鹿」園森度遊，聖誕小鹿們在雪境森林中散步，粉紅色的鹿角拱門及鞦韆，配上水彩畫風的浪漫冬日背景，感覺浪漫又溫柔！