「音樂女神」海兒衣着大膽關家姐事：佢點着，我就點着

英皇新人海兒（Hedy）因擔任無綫歌唱真人騷《中年好聲音3》評判而成功入屋，最近上載前凸後翹的「胸」猛晒身材成「宅男女神」。她接受專訪時表示：「我覺得之前身材好啲嘅，嗰陣時喺英國其實係有少少微胖，返到香港入咗行，就要負番做藝人嘅責任，身形要管理得好，有減咗肥，英國返嚟之後都瘦咗差唔多20磅。」問到性感相大受歡迎，日後可會多派「福利圖」？Hedy則謂一切隨緣，如出席活動，客戶提供婚紗，在靚及適合場合下都會開心share，但不會特登及刻意，又謂可以接受性感，但一定要是健康性感。

至於其性感打扮是否為爭取曝光？她則說一直冇變，可能家姐自小在外國讀書，而她又崇拜胞姐，所以跟隨了家姐的衣着習慣，她謂：「我家姐點着衫，我就鍾意點着衫，同埋我由細到大好鍾意嗰啲電影女明星，好似《盜墓者羅拉》Angelina Jolie、《Transformer》嘅Megan Fox，我鍾意嘅女人就係嗰個形態，所以不知不覺間會有啲咁樣嘅style出咗嚟。」至於因身材勁，被網民封為「真人版娜美」，她就樂於接受這個美名，因她本身是動漫迷，所以覺得封號是種稱讚，她說：「話我係真人版嘅動漫角色，我梗係開心啦。」

問到未來工作發展，她表示現時朝着按部就班發展，暫時想透過網上平台讓外界認識：「都係關於網絡上嘅，當然自己強項係唱歌同埋Musical啦，亦都可以參加多啲演藝節目。但喺戲劇方面，始終自己喺呢方面嘅經驗比較淺，所以都想好好裝備自己，之後先去挑戰呢樣嘢。」又指早前進行人生首次廣告casting，不過拍劇、拍網上片、電影、唱歌、Musical、舞台劇、綜藝節目等等演藝工作，她全部都想試。