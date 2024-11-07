新派創意料理　可口回味

料理的配搭千變萬化，只要發揮無窮創意，就可以打造新口味。近日有餐廳以不同格、食材和烹調手法作混搭，為客人炮製出驚喜新菜單。

和洋風味

日式米飯配搭有很多選擇，和洋料理餐廳近日推出限定新菜式，日系蓋飯系列有2款，月見照燒宮崎雞扒蓋飯配用日本酒、醬油和紫魚高湯等混合的自家醬汁來烤雞扒，皮香肉嫩。月見澳洲M5程手蓋飯則是每一口都吃到油香，再加半熟日本溫泉蛋，滋味更濃。甜品的芝果戀曲系列結合西日元素，繽紛丸子芭菲由香印提子、士多啤梨、三色丸子、果凍和芝士蛋糕等組成，色彩繽紛。火炙芝士糕配日本梅酒啫喱及香印提子富口感和香氣，節日之選有沖繩紫薯熱飲、青森縣蘋果班戟配百利甜酒汁和紅莓流心班戟等選擇。

亞洲美食

想一次過品嘗富亞洲風味的食物，原來都唔難。灣仔新派創意餐廳酒吧早前推出多款精選菜式及午餐。午市3道套餐有好多選擇。味噌湯以龍蝦穀和蝦殼香，再加蝦味噌和鮮橙慢煮，配龍蝦肉即時升級。柚子沙律加味噌片，炸雞配柚子甜辣醬和四川麻椒。主菜有豉油葱油寬蛋麵、香脆麻婆豆腐配雞肉及加澳洲和牛面頰肉配加昆布和紅菜頭等煮成的醬汁等，美味有新意。單點菜式就有胡椒虎蝦、雞翼配柚子胡椒紅椒醬，封門柳牛扒配用藍芝士及腐乳，味道香濃。

多國元素

法國菜和日本菜都以精緻見稱，鰂魚涌西日料理近日推出新菜單，法日風格再加東南亞元素，講菜式變得更吸引。頭盤以海鮮打頭陣，如三杯酢日本鮮蠔、燒酒糟九州縣海螺、魚蝦蟹好多士、北海道海膽大葉醬魚生他他多士和燒酒糟鮑魚等。主菜以肉類做主角，2日1夜南非和牛尾配法式紅酒煮燉方法，慢煮36小時。日本茶美豚加椰青水和香茅慢煮，掃魚露烤煮，配香橙沙律享用。至於黃油雞髀配雞油香料飯，雞髀以白滷水慢煮再炭烤，米飯則用東南亞式煲仔處理，味香肉嫩。現時至11月30日於下午5時半後消費滿指定金額，會送上不同的美食。

嘗味套餐

尖沙咀法日餐廳近日推出全嘗味套餐，前菜是3款海鮮，吞拿魚他他配醃漬蘿蔔，柚子醃漬三文魚籽配薯仔沙律做撻，生蠔則配Mojito沙冰、薄荷油和痘奇異果。酒醉縞海老以白酒、清酒和法國黃酒配搭，配炸脆蝦頭，香口有酒香。茶碗蒸內是松葉蟹、山茶菇清雞湯，再加點葱油添香。主菜方面，法國乳鴿一味三食，鴿腿慢煮拆絲再砌成一條腿，鴿胸煎香，內臟作直火燒烤。和牛三食則有香煎、和牛丼及他他配搭。露台同樣有全新套餐，客人可享用伴櫻花蝦南瓜醬的龍蝦意粉，配法式咖喱醬、水牛芝士的焗豬扒飯等，配餐酒品嘗，最好不過。

慶祝之選

尖沙咀海旁餐廳坐擁維港景色，而位於香港藝術館、主打現代澳洲料理的人氣餐廳最近推出了全新的奢華5道菜海景慶祝菜單，讓一眾巴絲打可以趁住生日、紀念日等不同的特別日子與另一半邊欣賞維港美景邊細味頂級創意料理。盛宴先儀式感十足的迎賓雞尾酒揭開序幕，專人將雞尾酒餐車推到跟前即席調混，氣氛一絕！開胃菜有新鮮生蠔或藍鰭吞拿魚刺身，之後是意大利Ricotta芝士寬帶麵，散發濃濃的意式風味。主菜之前可以升級清新味蕾小菜的魚子醬雪糕，香滑的橄欖油雪糕加入奢華N25魚子醬、細葱及醬油漬生蛋黃，風味獨特，回味無窮。主菜有帝皇三文魚威靈頓及澳洲Clayton有機威靈頓牛柳之選，酥脆外層分別包裹住帝皇三文魚及有機牛柳，以及多種菇菌及菜蔬等，甘鮮油腴，驚喜美味！最後以蛋白脆餅及開心果夾心蛋糕為豐盛晚宴完美作結。