正念之城：不丹金剛乘中心項目香港辦事處盛大揭幕

【特約報道】11月2日，在這個殊勝日子，不丹正念之城金剛乘中心管理委員會香港辦事處正式揭幕。

首先發言的是不丹中央寺院五大羅本尊貴的朱拉.羅本仁波切。

仁波切以其深厚的智慧與慈悲，向在場的嘉賓闡述了正念之城的使命：“不丹是一個政教合一的國度，我們的國王也是一位虔誠的法王。他致力於佛法的弘揚，正念之城的誕生旨在促進世界的和平與和諧。”

隨後，項目CEO堪布塔希.切林詳細介紹了不丹國王對該項目的高度關註和支持，宣布了即將舉行的破土動工儀式的具體日期，彰顯了不丹王國推動正念之城建設的決心與信心。

緊接著，正念之城金剛乘中心項目管理委員會聯席主席、新加坡OOSS國際集團董事會主席張卜生上師指出朱拉.羅本仁波切是世界上屈指可數、證量很高的金剛上師，是全人類的珍貴福報。

他還揭示了正念之城金剛乘中心區通過堪輿將建立在整個不丹國的龍珠所在地，該區域將會參考五方佛凈土的宇宙觀建設包含五方佛壇城、世界佛教大學、蓮師108壇城與蓮師萬人體育場等核心項目的世界佛教中心。

正念之城首先會建造一個能容納三萬人的體育場，並在其中建設世界上最大的站立行走的蓮師像，讓數萬信眾可以同時接受殊勝的金剛乘傳法活動。

為了讓更多善信獲得加持，正念之城計劃提供大功德主名額參與蓮師像的建設，以通過蓮師巨大願力利益本人及其子孫後代。

此外，正念之城的世界佛教大學，不僅為全球信眾提供終身學習的機會，還將為包括高齡群體在內的參與者提供全生命周期的生活保障。

張卜生上師強調，高齡修行人將是一群重要的群體，因為他們在理解珍惜無上秘修法門方面具有獨特的優勢，且勇猛精進，往往能在3-5年內獲得成就，以利益大眾。

掛牌儀式圓滿結束，標志著正念之城正式進入新的發展階段。

朱拉.羅本仁波切為參與者們進行了包括黃財神、金剛亥母與四臂觀音在內的三場清凈殊勝的金剛乘灌頂。

仁波切反覆強調，灌頂的發心在於救度眾生而非個人利益，提醒大家無論修煉任何密法，積累功德俱足都是極其重要。接受灌頂後，應善護自己的身口意，珍惜這份福報。

此次揭幕儀式與灌頂活動吸引了香港和中國大陸眾多社會名流、善信與出家師父的參與，他們紛紛表示收獲頗豐，內心充滿喜悅與感激。