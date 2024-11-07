觀光線開通！玩盡深圳灣景點

深圳是千園之城，每區都有大大小小的公園，若論規模的話，橫跨福田與南山區的深圳灣公園屬數一數二。以往想游走當中景點，只能靠步行或踩單車，隨着近日觀光線開通，從此遊客可乘車暢遊海濱棧道。而且同屬地鐵9號綫的景點也有很多，包括人氣商場、按摩店及特色餐廳，足夠由朝玩到晚。

深圳灣公園站：純電動車 覆蓋多處

深圳灣公園位於深圳南部的海濱城市公園，乘地鐵9號綫可直達。其濱海大道全長13公里，跟香港隔海相望，最特別是它並非單一公園，而是由14個主題公園組成，面積達128多公頃之廣。以往要去齊各個打卡點隨時行到腳軟，最近公園的電動觀光車正式投入服務，雖然路線覆蓋4.75公里，僅佔公園約三分之一路段，但途經海韻園、白鷺坡、北灣鷺港、小沙山、大運火炬塔等，足夠飽覽主要景點，慳番唔少腳骨力。

觀光車由深圳灣公園地鐵站C出口西側開出，每隔10至15分鐘一班，建議購買全日票，這樣便能不限站點多次搭乘。這裏每年11月至3月都有大群候鳥遷徙而來，其中包括紅嘴鷗、大西鷺等48個品種，不妨帶備長炮相機來「打雀」。之後可到白鷺坡書吧，簡約裝潢勁IGable，門外兩張鮮紅色椅子是打卡熱點，並提供果茶、蛋糕等輕食供選購。此外，人才公園將高樓及海景二合為一，每逢周五、周六及假日晚上更有燈光表演。而觀橋公園是離深圳灣大橋最近的地方，是觀看日落的好去處。尾站則是大運火炬塔，高26米非常宏偉壯觀。

觀光車資料

票價：單程票¥10、日票¥18

營運時間：10:00am~6:00pm（往大運火炬塔方向）；11:00am~7:00pm（往深圳灣公園地鐵站C出口）

班次：每10至15分鐘一班

購票方式：經「深巴出行」小程序線上購票或現場掃碼購票

南油站：購物商場 巴士接送

來福士廣場坐落於深圳南海大道與創業路交匯處，毗鄰深圳灣口岸，跟南油站E出口相連。每逢周末及香港公眾假期，深圳灣口岸更設有免費巴士專線H563，僅需20分鐘便能從口岸往返商場，一日多達18班。商場總建築面積近40.2萬平方米，集購物、娛樂、休閒、居住、美食於一身。玩樂方面，魅KTV、人寵休閒社區Supaw Hub、百麗宮影城在此均有分店。餐廳更是包羅萬有，包括港人熟悉的太二酸菜魚、費大廚湘菜及河粉先生，以及超過30間茶飲店。商場另一賣點是毗鄰逾8萬平方米的南海公園，不妨在此野餐。

車公廟站：園林Spa 多元按摩

行完公園再Shopping花費不少腳骨力，一於按摩鬆一鬆！連鎖式Spa江南足紀最近於福田區開設「頭等艙店」，距離車公廟站C出口只有240米步程。全店裝潢融入江南園林和日式庭園意境，處處放有山水裝飾布置，環境舒適優雅。提供全身經絡紓緩、穴位指壓、泰式璞法拉伸、淋巴淨排、高溫熱湯薰泡、植萃香薰精油Spa，以及採耳、清腳等多元服務。每個房間均配有大屏幕投影，可邊按摩邊煲劇，還會奉上每天新鮮炮製的養生茶，並提供水果、茶飲、糖水、雪糕及多款簡餐。

同場加映：迴轉火鍋 特色甜品

內地近期興起一人火鍋，其中一團肥牛小火鍋經常大排長龍，最近其深圳首店落戶來福士廣場。餐廳如迴轉壽司店般以軌道送餐，想吃乜就拎乜，而且米飯、冰粉及泡菜無限任添。湯底逾10款選擇，最平9.9人民幣有交易，招牌湯底包括山城霸主牛油鍋、雲貴金湯酸菜鍋等；食材則有上百種，必食阿根廷牛上腦及鞭炮笋，前者口感綿軟，後者吸滿湯汁脆爽。若喜歡甜品的話，深圳灣地鐵站有間喜茶Lab，是深圳唯一有蛋糕雪糕和酒精飲料的分店，推介爆芋泥蛋糕，脆脆椰子片包着流心芋泥，齋聽已經流口水。