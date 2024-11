鍾柔美新劇煞科嘈強吻　走廊爆喊甚淒涼

現年17歲的「聲夢小花」鍾柔美(Yumi)早前曾拍過無綫劇集《青春本我》,但戲份不算太多,而近日她與陳瀅、張曦雯等合作劇集《卧底嬌娃》,戲份比之前《青》劇多,該劇日前亦正式竣工,並舉行煞科宴,鍾柔美亦有在社交平台甫出照片,並分享自己拍劇後的感覺:「Yayy,眨吓眼,煞科了!多謝卧底嬌娃入面嘅所有人,包括工作人員,所有演員朋友,會繼續努力,What a memorable experience! Thanks for having me.」

鍾柔美在劇中飾演關禮傑與邵美琪的女兒,3人感情戲外戲內都一樣好,並跟張曦雯、陳瀅、羅毓儀等一成一片,見她在劇中亦有不少嘗試,包括要坐電單車、拍落水戲,要兼顧演藝事業與學業的她,亦相當辛苦,甫出來都相有不少是攰到睡着了的照片。

Yumi除了分享感受,亦有甫出一段被強吻的片段,而強吻她的「兇手」就是羅毓儀。「A0」的Yumi被羅毓儀強吻時,露出一副緊張表情,相當趣怪。Yumi大部分的分享都是開心回憶,但亦有不捨之情,其中一段短片她邊行公司走廊邊嚎哭,大大滴眼淚滑落嘴邊,喊得相當淒涼,連羅敏儀都有留言安慰她:「Omg omg kiss kiss」