鍾柔美新劇煞科嘈強吻　走廊爆喊甚淒涼

現年17歲的「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）早前曾拍過無綫劇集《青春本我》，但戲份不算太多，而近日她與陳瀅、張曦雯等合作劇集《卧底嬌娃》，戲份比之前《青》劇多，該劇日前亦正式竣工，並舉行煞科宴，鍾柔美亦有在社交平台甫出照片，並分享自己拍劇後的感覺：「Yayy，眨吓眼，煞科了！多謝卧底嬌娃入面嘅所有人，包括工作人員，所有演員朋友，會繼續努力，What a memorable experience! Thanks for having me.」

鍾柔美在劇中飾演關禮傑與邵美琪的女兒，３人感情戲外戲內都一樣好，並跟張曦雯、陳瀅、羅毓儀等一成一片，見她在劇中亦有不少嘗試，包括要坐電單車、拍落水戲，要兼顧演藝事業與學業的她，亦相當辛苦，甫出來都相有不少是攰到睡着了的照片。

Yumi除了分享感受，亦有甫出一段被強吻的片段，而強吻她的「兇手」就是羅毓儀。「A0」的Yumi被羅毓儀強吻時，露出一副緊張表情，相當趣怪。Yumi大部分的分享都是開心回憶，但亦有不捨之情，其中一段短片她邊行公司走廊邊嚎哭，大大滴眼淚滑落嘴邊，喊得相當淒涼，連羅敏儀都有留言安慰她：「Omg omg kiss kiss」