「麵」目一新　驚喜滋味

粥粉麵飯，可以說是大家餐飲日常，不少人更愛麵勝於米飯，因此主題麵店亦開到成行成市，今日介紹台日麵店新口味，還有近年持續備受年輕人喜愛的人氣米線店推出的新口味，讓喜歡麵食的巴絲打可以慢慢揀！

台式時令饌

來自台灣的拌麵專門店於11月趁住大閘蟹季節，由專業大廚將大閘蟹生拆成自家蟹粉，並炮製出台式創意拌麵及美食，包括大閘蟹粉‧台灣老醋關廟拌麵、大閘蟹粉‧台南蚵仔蓋飯、大閘蟹粉‧溏心蛋等，幾十元還有6折優惠，相當超值！當中的台灣老醋關廟拌麵用上傳統的手工日曬無添加台南關廟拌麵與蟹粉組成，爽彈的麵條配上鮮味的蟹粉，餘韻綿延。台南蚵仔蓋飯則將自家製的蟹粉配上特製醬油後，加入新鮮蚵仔，蟹粉的甘香與蚵仔的鮮甜味道澎湃，每一口都唇齒留香。

日式素驚喜

日式拉麵與吉列豬扒定食可以說是不少哈日族大愛和食之選，東京過江龍的拉麵及沾麵品牌最近就與素食品牌合作，聯乘推出全新的素食菜單，以素肉取代傳統肉類，專利的仿脂肪技術還原了豬肉及雞肉的油香肉汁，素食者都可以享受到正宗的日式風味。新菜式有素雞番茄沾汁麵及吉列素豬扒定食，前者將鮮茄與素雞的濃郁醬汁結合，味道酸甜開胃，大家還可以揀原味或辛味，兩者均搭配金黃酥脆的吉列素豬扒，分量十足。後者則將炸外脆內嫩的素豬扒，搭配軟熟米飯，入口猶如吃無骨豬扒，肉感十足。定食附有口感層次豐富的吉列素豬扒、素味噌湯和素雞肉絲沙律及白飯，偶爾想來一客營養健康的膳食之選。此外，餐廳還推出3款小食，分別是直菇天婦羅配黑松露沙律醬、日式手造素餃子和的涼拌胡麻山葵素雞沙律，建構出和式素食盛宴。

港式經典作

人氣米線連鎖店最近推出期間限定的經典港味「特色蘿蔔清湯腩米線」，將地道清湯腩燜至軟嫩後，配上鮮甜蘿蔔及帶胡椒香氣的秘製清湯成特色米線；嗜辣的也可點選全新的藤椒清湯搭配，散發藤椒香氣及多麻少辣的獨特滋味。此外，餐廳同步推出全新的秘製海鹽串燒和香茅蜜糖特飲；串燒有牛脷、雞軟骨和鴛鴦雙蔬串3款選擇。牛脷口啖啖肉又爽脆多汁、雞軟骨香脆惹味，而鴛鴦雙蔬串則有脆肉瓜及冬菇，經燒烤後散發自然香氣，還帶有絲絲煙熏味；搭配解膩的香茅蜜糖特飲，清爽的香茅加上蜜糖，相得益彰！品牌為配合港式主題麵食，特別與本地經典卡通角色合作，於11月13日推出以「植樹麥兜」為主角的玻璃食物盒及便攜式手提保溫杯換購活動，堂食或外賣任何食品或飲品加指定金額即可換購。