Anson Lo恨過白色聖誕　約MIRROR隊友開P玩交換禮物

男團MIRROR人氣王盧瀚霆（Anson Lo）今日（7日）現身到尖沙咀參與聖誕亮燈儀式，吸引過百粉絲到場支持，場面墟冚！Anson Lo出場前現場先響起其歌曲《Hey Hey OK!》，全場粉絲跟着唱，相當震撼。隨後Anson Lo現身，引來粉絲歡呼尖叫。

Anson Lo於台上表示MIRROR即將推出團綜，透露自己年底前仍有數次公開表演，期待舞台上再跟大家見面。他表示希聖誕節能跟MIRROR一眾隊友開派對和交換禮物，坦言對上一次眾人開派對是以年計，亦期待跟家人過聖誕節，指一家四口每年都會一起布置聖誕樹，以前會買棵大的聖誕樹，近年更多了位囡囡（愛犬）Amber，可以抱住牠一起過聖誕很開心。

他受訪時表示今年聖誕真的希望MIRROR成員能夾到期一起開派對，稍後會主動邀約他大家，又指已熟悉大家性格及喜好，故挑選禮物並不困難：「會買啲實用性用品，都知道有成員需要家電。（想同家人旅行過白色聖誕？）我未見過雪，都想過一個白色聖誕，好浪漫，一家人去旅行係我心願，要度吓期。」

提到MIRROR成員在新團綜《Mirror Chef》中大顯廚藝，他笑言：「我除咗驚魚，依家最驚畀人問喺團綜煮乜嘢，哈哈！（廚藝有進步？）進步咗，但仲有進步空間，依家識炒菜煎奄列。（要整魚？）冇，大家對我好好。」

談到即將舉行成軍6周年粉絲見面會，他透露會跟粉絲有互動和玩遊戲，亦會表演團歌：「今年個舞台唔同咗，所以要重新編排，我哋都排練好。（年底前會再推出新歌？）應該唔會，不過之前錄咗幾首歌，有Mood可能會隨時推出。」

另談到男士會擔心脫髮問題，他笑稱暫時沒有這方面煩惱，會以均衡飲食和多喝水，保持整個人健康，相信可以護髮。