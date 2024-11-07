龔嘉欣事業衝刺謝絕相睇　揚言做「搵錢強人」

藝人龔嘉欣憑《企業強人》「方芳」的犀利喊功獲網民封為「淚之女王」，帶挈她工作不斷，今日（7日）她出席護膚品牌活動，穿着斜肩裝，大晒香肩及長腿，嘉欣直認《企業強人》劇集播出後多了10幾個工作，包括廣告、商演和直播等，部份更跟陳豪合作，證明強人效應強勁。她說：「可能個角色畀人好正能量，之前問過監製，希望自己演到他心目中嘅方芳，監製都話滿意。」

她透露即將要拍一個飲食綜藝節目，明年2月將有新劇開拍，好期待忙碌的生活節奏。自爆有朋友想約食飯為她介紹男生，雖然並非單對單相睇，但都遭她一口拒絕，她笑言朋友太着緊為她找伴，𣎴過自己希望趁這兩年努力向事業衝刺先：「我身上面所有嘢都Sell得，雖然下月便35歲生日，但各樣都保養得很好呀！」又笑言說不定出席活動會認識到新朋友，認同要打開生活圈子。

提到陳曉華多劇拍成劇后，嘉欣直言對方年輕點有着數，問可擔心後浪推前浪，她表示早前整理自己演戲的歷練，發覺今年是入行16年：「咁快就16年，好開心公司好錫我，尋日撞到樂小姐（無綫高層樂易玲），佢話幫我設計咗啲嘢。（畀獎你？）唔知，我冇問，不過都會為自己拉票，今次個角色好好，大家都好鍾意。」今年視后之爭非常劇烈，認為楊茜堯和胡定欣等都好畀心機做好角色，會用成績回饋粉絲，笑言入5強已感滿足，當日會扮靚靚出席，又揚言最緊要是搵錢，笑言想做「搵錢強人」和「廣告強人」。