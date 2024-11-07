本日日本：涉谷高空　睇波波賞風景

位於日本涉谷區的摩天大樓涉谷Scramble Square，其14樓、45樓、46樓及天台位置的展望設施Shibuya Sky即日起至12月25日會舉行冬季限定活動Sparkling View。活動以「從涉谷上空俯瞰閃耀的冬季景色」為主題，最引人注目莫過於46樓的Sky Gallery內展出大量鏡面氣球，透過氣球的反射，呈現360度東京各方位的漂亮景致，還有新登場的「閃耀氣球樹」，營造出聖誕的浪漫氛圍。此外每晚7時起頂層屋頂Sky Stage會推出光之樹演出Sparkling Light Tree，光線射上半空打造出光之聖誕樹，而且7時半起每30分鐘會舉行融合燈光音效與泡泡的Special Celebration，點亮涉谷夜空，打造迷人的城市夜景體驗。活動期間，訪客可在高空酒吧The Roof Shibuya Sky及46樓Paradise Lounge享用限定美食與飲品，包括與Y.Y.G. Brewery共同開發的原創手工啤酒Angel’s Ladder，以及棉花糖朱古力與聖誕閃耀聖代等，為整個冬季活動增添更多驚喜。