黑色月光︱梁允瑜出動43吋白滑長腿　床激馬志威掀熱話

視后楊茜堯、林夏薇、視帝王浩信和馬志威，黃翠如和楊卓娜等主演的台慶劇《黑色月光》在本周開初出場時贏盡焦點的Angela（梁允瑜飾），她與馬志威先在七人車內急色熱吻，然後再上演火辣床戲、當中梁允瑜高舉43吋長腿及馬志威的腹肌更是相當有記憶點，馬志威的超結實Body及腹肌令人眼前一亮。原來馬志威曾接受武術訓練、努力upgrade自己做好拍動作片的準備，之前馬志威為了改編自真人真事電影《入鐵籠》中的MMA拳手角色，一度每日喪操8至10個小時練體能、練肌肉，結果成功於一個月內打造完美結實健壯Body，意志力驚人。

雖然場口極為火辣，梁允瑜亦將性感尤物演繹到位，但原來是次是梁允瑜處女床戲之餘，亦是其螢幕初吻。梁允瑜說：「一開始收到電話叫我拍呢場戲時，都覺得有啲驚同緊張，但作為演員，要乜都嘗試吓，所以應承咗。」她透露拍攝床戲前，監製鍾澍佳及關文深均有與她聊天，讓她放鬆心情，又大讚拍檔馬志威專業又友善：「佢會先同我溝通拍嗰陣會摸我邊度，問咗我意見先，睇吓我接唔接受到，之後又不斷同我傾偈教我拍床戲嘅技巧，所以到真拍時反而冇咁緊張。」

而昨晚（6日）馬貫東亦拿出了「飛躍進步男藝員」的功力，除了痛心向老竇發爛渣的嘴臉、以充滿殺氣及奸險的眼神望著黃翠如的一幕亦極之好戲。另馬貫東的爛面妝亦相當像真，他受訪時透露連上妝加落妝，整個妝容花費超過兩個小時：「爛面爛手嗰個妝最少都要化個半鐘，因為要上咗個底膠水之後，等佢乾到咁上下先至可以再上嗰陣爛皮，再等佢乾咗後再修剪番唔要嘅位置，之後再上色，成個過程真係好漫長，落妝都要落最少45分鐘。」