陳奕迅新歌成動漫中文主題曲　唯一華人歌手獲取錄

歌神陳奕迅的《這樣很好》將成為《英雄聯盟》影集《奧術》第二季的中文主題曲，這首歌會在劇集的重要劇情中出現。另外21首插曲，分別由世界各地不同的傑出歌手演釋，當中包括有: Imagine Dragons、 d4vd、Stray Kids及Emily Armstrong (Linkin Park 新主唱)等等，陣容鼎盛。而Eason是當中唯一一位華人歌手，把華語歌曲帶進國際市場。

聽過這首歌的人，都認為Eason的唱歌功力無人匹敵，因為這首歌非常難唱，沒多少人可以挑戰，亦期待聽一聽Eason唱現場的震撼。Eason表示，這首歌用了兩個多小時錄好，歌的確是難唱，所以也不可能錄很長時間，否則他會錄到失聲。他用了一段時間去了解歌曲的故事內容，才進錄音室，副歌部分需要用很多能量才可完成，爆上高音其實是情緒所到自發向上爆，而且都是一口氣唱完，非分段來錄。被問到會不會是他唱過最難唱的一首歌，他想了想說：「《苦瓜》、《浮誇》都不易唱，是不是最難唱？我又沒有這感覺，我只可以說，作為歌手，雖然我的同事平日很少見我練歌，但我是一個不停練歌的人。練歌是無可避免，練到爛熟，不停研究首歌，才進錄音室是最好的。沒有所謂最難唱，練得多便可以。這首歌目前我覺得跟它的相處仍不多，假以時日，我會唱得再輕鬆一些。一定會有機會現場唱給大家聽，因為我也想試一下現場唱會是甚麼狀況。我又不擔心現場不夠氣，不能一口氣唱，哈哈，唱現場是不會想太多。」