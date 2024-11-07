黎耀祥苦練「水蛇春」對白　 海俊傑奸到出汁乞人憎

由藝人黎耀祥(祥哥)、胡定欣和蕭正楠等主演的台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》昨晚一集繼續高潮迭起柴十七（黎耀祥飾）在股東大會上一輪嘴數落新爺，兼且句句中point，絕對大快人心！

該場一氣呵成的兩分鐘數落海俊傑場口，祥哥將「三吋不爛之舌」的「梟雄」特徵展露無遺，不少網民看畢大嘆爽爆。雖然場口對白水蛇春咁長，但拍劇向來專業的祥哥，受訪時透露自己於每組分鏡的拍攝都是一Take過完成：「嗰場戲全部鏡頭都係一Take過（完成），呢啲戲如果斷開咗感覺會冇咁好，一Take過就唔同鏡頭拍出嚟嘅嘢先可以接番好啲。同埋因為標哥寫嘅劇本好流暢，好有邏輯，好順序，記起上嚟唔係好難嘅，唯一係啲數字、人名啲資料性嘅嘢，要努力啲去記住。」談到另一場與定欣齊齊被困棺材的重頭戲，祥哥又大讚劇組準備充足：「（點解可以拍到真係搖吓搖吓嘅效果？）劇組有整定彈弓喺棺材下面，再喺外面搵人搖，咁樣拍出嚟都幾有真實感。同埋個棺材係特登訂造架，因為要瞓兩個人。」

至於拍劇資歷長達29年的海俊傑，近年憑藉演壞角色深入民心，其中《星空下的仁醫》的「衰院長」周振堯一角，更讓海俊傑獲得最佳男配角提名。今次海俊傑飾演的新爺同樣乞人憎，過半數表情都是衰衰格格，處處針對親妹七爺、狗眼看人低兼惡人先告狀之餘，又實力欠奉、貪戀酒色兼小心眼，「擾攘程度」直逼《巾幗2》經典角色梁非凡。