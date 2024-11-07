野生吳謹言闊身衫藏不住凸肚　網民驚呼：肚子這麼大！

內地女星吳謹言9月閃電嫁給合作《延禧攻略》的洪堯，2人口跳過認愛，就直接公開婚訊，速度之快，引發外界質疑她奉子成婚，但夫妻都沒有正面回應。吳謹言近期則忙着拍網劇《回來的她們》，有粉絲就公開探班影片，大讚她親民，不過一眾網民只關注她隆起的腹部。

吳謹言懶理有孕傳聞，近期忙拍《回來的她們》，有粉絲就在社交網晒出劇組探班影片，大讚她親民，直呼：「做吳謹言的粉絲挺幸福的！」只見她頭戴漁夫帽、身穿針織長袖衫和短褲，一身亮色系穿搭相當氣質和溫柔。然而一看過去，眾人不由自主將目光放在她隆起的腹部，直呼：「肚子都這麼大了！」、「真是除了肚子胖了，其他地方都不胖啊」、「這肚子有六個月了吧」、「孕味十足。`」

影片中吳謹言親切揮手和打招呼，看到粉絲為她做的《春花焰》眉林Q版人形氣球，還開心的玩十連拍，俏皮比耶、托腮、手比愛心樣樣來，作風相當親民。吳謹言動作靈活、一雙鳥仔腳相當纖細，引發粉絲心猜痛說：「挺大肚子還四處奔波」、「好敬業。」

34歲吳謹言2018年以《延禧攻略》爆紅，成為戲劇代表作，但她的戲路一度被定形，網友還嫌她演技沒有進步、表情尷尬、五官僵硬，吳謹言因此陷入事業低潮。不過她沒有氣餒，透過演出舞台劇，重新磨練演技，和前輩演員學表演。皇天不負苦心人，吳謹言今年靠《墨雨雲間》復仇大女主「薛貍」再翻紅。