陳柏宇爆囡囡唱歌天分高　預告除褲開騷

歌手陳柏宇（Jason）近年愈來愈貼地，除了經常與網民分享家庭生活，他的歌曲風格亦愈來愈生活化，就連新歌MV拍攝都要帶上一對囡囡參與其中，名副其實的「愛女號」。近日Jason驚喜宣布相隔6年，於12月再返澳門舉行演唱會。今次演唱會以生活和音樂做主題，所以宣傳海報照片是Jason手抱兩女的合照，非常溫馨。

問到兩位千金可會上台表演？他表示不但不會上台唱歌，就連演唱會都未必會去睇：「因為佢哋第二日要返學。（覺得可惜？）都唔會，爸爸會再開，而且今次音樂會主題是LIFE IS LIVE，講緊我個人同事業上成長，所以佢哋一定包括埋入面。」

近年為身體健康而落力操肌的Jason表示，不會在騷上除衫，不過就可以考慮除褲，他說：「除衫太悶啦，但除褲可以，我可以先打個底，着多一條褲先。」提到今次演唱會海報獨缺太太符曉薇，Jason就預告太太將會出現在香港站的演唱會海報上，透露巡唱計劃。

他表示女兒對於和自己同台演出唱歌開始感興趣，孩子有遺傳到自己的唱歌天分，不過當提到女兒入行繼承他衣鉢時，他就表示言之過早，指如果女兒長大後有這個能力，亦都有興趣，他不會反對女兒入行，但作為爸爸他會希望女兒先完成學業：「雖然我知讀書唔係最重要，但成長過程當中如果冇咗讀書呢個環節，就會少咗好多需要有嘅社交經驗。」

另外，提到Jason近日孖日本歌手人氣歌姬milet合唱，問到可有進軍日本的想法？他就笑言有興趣：「如果可以在日本錄吓歌，然後做一輪宣傳都好過癮，就算因為咁而要離開屋企人一陣，我願意嘅，但應該就唔會啦。」

場地：Prisma Coffee