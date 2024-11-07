王浩信「成風Look」見工直播帶貨　完美肌膚吹彈立破

視帝王浩信離開無綫之後，全力發展個人事業，近日有搞笑創作影片流出 ，由他與ViVi Chan合作拍攝，王浩信一身斯文知性造型，十足《黑色月光》中成風的形象，認真煞食，原來他去了直播間「見工」，由直播帶貨女王ViVi Chan親自面試，即場考驗他對直播產品的熟悉度。

王浩信直播期間，親自試面膜及美容儀器，坦言首次於香港直播，覺得跟觀眾距離好近，好有親切感。不少網民留言：「王浩信，好正！」更留言：「我訂嘅貨，王浩信摸過晒先用！」亦有粉絲表示自己來自馬來西亞，都追捧訂貨。Vincent亦於直播期間，即場親筆簽名靚相贈網民。

ViVi更發現王浩信皮膚好好，讚他得天獨厚，臉上的肌膚如此彈滑。原來他對護膚非常有心得，源於一次嚴重爆瘡：「我以前好鍾意曬太陽，而且唔會搽防曬，令到皮膚唔健康，加上忙於拍劇，每日都要長時間化妝，每日帶妝時間長達13-14小時，幾年前曾經爆瘡好嚴重，臉上長滿粒粒，影響拍攝。」自此他就好注意肌膚的保養，清潔、保濕、去角質等基本護膚程序都做足。Vincent更贈網民貼士：「夏天睡眠時大家都會開冷氣，吹完冷氣一晚條紋都深啲，建議大家用面霜或保濕液厚敷，保持皮膚濕潤，冇咁容易起紋。」

王浩信更鼓勵網民要多做運動，ViVi追問他日常飲食，他表示飲食比較清淡，如要操肌，會戒澱粉質，不過也坦言，自己已經40+，不能吃得太乾，缺少脂肪，皮膚更加容易出紋，整個臉容看起來會很憔悴。