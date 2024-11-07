AV界魔女　榨乾男人唔留手

女人要迷到男人暈得一陣陣，淨係靠個樣同身材係唔夠㗎，仲要識得將自己嘅魅力釋放出嚟！日本AV界有唔少女優好似狐狸精咁極具魔性，可以令男人甘願做奴隸，任由對方榨乾自己嘅精力，唔知以下兩位AV界魔女入田真綾同天海翼，邊個厲害啲呢？

國寶級H奶

數日本AV界入面充滿魔性魅力嘅女優，已引退嘅穗花同小川亞沙美固然出名，之後冒起嘅「翻牌安琪」友田彩也香同Julia亦好出色，而喺芸芸後輩中，現年33歲嘅入田真綾算係最出位嘅魔女之一。喺2023年粉墨登場嘅真綾，身材火辣，心口有一對被稱為「國寶級巨乳」嘅極品H奶，加埋肌膚白滑緊緻，唔止比同年齡層嘅女仔勝一籌，甚至有能力將好多嫩口妹妹仔比下去。

真綾由AV廠FALENO發掘出嚟，但拍咗兩部作品，就被調配到F廠旗下新品牌DAHLIA繼續發展，但大家千祈咪誤會，呢個安排唔代表真綾失寵，相反係因為新品牌只得美乃雀呢位超絕品女優獨力支撐，好需要有實力嘅女優加強陣容，而身上帶有成熟魔性魅力嘅真綾就係合適人選，事實上，每次扮演成熟角色，佢都表現得入型入格，表情姣到爆燈，配合不徐不疾嘅床上演出，係男人都甘願為佢付出所有精力！

入田真綾

年齡：33歲

身高：5呎2吋

三圍：36H-23-35

識食大姐姐

有留意日本AV界生態嘅話，應該了解到大部分片廠甚少同一位女優合作超過10年，若然有女優可以打破呢個宿命，肯定係實力超班兼且能長年保持高水準表現，一向識食嘅天海翼就係其中一位！

最近發表咗出道15周年紀念作嘅天海翼，家陣已經36歲，雖然宣稱會喺今個月進入休息期，但冇諗過要引退，事關佢嘅狀態實在Keep得好好，相信好快會回歸AV界！講起上嚟，2009年由AV廠Ideapocket帶入行嘅天海翼，一直以I廠專屬女優身份搵食，明顯受到呢間主打時尚美女嘅片廠所器重，箇中原因同佢嘅演出精彩有關。初出道被稱為「絕色美少女」嘅翼妹，已經識得發揮姣精本色，榨乾男優，到咗年紀漸長，面上韻味漸濃，佢嘅魔性魅力亦隨之覺醒，演出大姐姐角色特別醒神！由於翼妹拍咗AV咁多年，好了解點樣溫柔地刺激男人身上嘅敏感點，又識得點到即止，難怪一眾男優都甘願被佢肆意玩弄啦！

天海翼

年齡：36歲

身高：5呎3吋

三圍：35E-24-35

第1回合

鬥魅力

入田真綾有一雙電力十足嘅大眼睛，露出笑容一刻，好多男人都會被佢電暈，相對嚟講，天海翼除咗識得以姣樣招呼男人，有時會扮調皮，有時又扮嚴肅，感覺立體好多。

第2回合

鬥身材

天海翼一直好努力Keep fit，家陣副偈弗過出道時好多，肌肉結實咗，但上圍大得嚟有啲唔自然。至於真綾唔止有對國寶級H奶，仲要係腰幼臀圓肌膚白，呢副身材實在係冇得輸！

第3回合

鬥激情

雖然入田真綾同天海翼好擅長玩弄男優，極具魔性，但體質異常敏感，被男優猛攻之下，往往面泛潮紅，若對方再加多兩錢肉緊，佢哋更加會因為難敵快感衝擊而擰晒頭兼眼泛淚光。

各有優點 打和！

天海翼出道多年，狀態愈戰愈勇，身上散發住迷人魔性，男人甘願被其征服一啲都唔出奇。至於出道冇幾耐嘅入田真綾，演出經驗係就係少一啲，但身材又勝過天海翼，亦識得發揮魔性，將男優玩得貼貼服服，所以兩者各有優點，打和最合理！