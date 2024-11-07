許靖韻作賤自己　搵容祖兒入戲

歌手許靖韻（Angela）繼《望年月》和《被吃掉的靈魂》後，再推出今年第3首廣東歌作品《作賤》。Angela表示歌曲靈感是從她一聽到這首歌的demo開始，她說：「一聽到demo我個腦入面淨出現咗一個『賤』字！哈哈，好賤！一個好犯賤嘅感覺，喺感情裏面飾演緊一個好卑微、犯賤嘅一方。」

Angela透露為了更加投入，錄音時一直聽着容祖兒的《出賣》幫助「入戲」：「我好鍾意呢首歌，個feel亦好中，雖然歌詞唔同，但成個意境就係呢個感覺，真心慘絕人寰㗎。」

問到在愛情中有否作賤自己的經歷？Angela笑指自己經驗豐富：「中學嘅時候冇乜錢，雖然我冇試過做幾份兼職買禮物畀對方，但我試過連續好多日捱肚餓、同人share lunch，儲錢買波鞋畀當時嘅初戀。另外一件作賤自己嘅經歷都是中學發生，我諗比較細個先會失去理智咁樣瘋狂打好多次電話，就好似MV入面咁樣，瘋狂打好多次電話畀對方，呢一種都係比較卑微嘅感情狀態。」她繼續「滔滔不絕」分享：「同對方鬧交，每一次都係我認錯先，每一次分手都係我去氹番對方先，試過直程去對方屋企搵對方復合，依家諗番起嗰陣時都係作戰自己嘅經歷，哈哈。」

來到年尾，總結今年，Angela坦言過得十分充實，推出了三首歌曲、又舉行了巡迴音樂會、亦作出新嘗試跟品牌合作推出自家設計的服飾，Angela謂透過巡演，更能直接知道觀眾的喜好，預告有機會想再做一首偏搖滾少少的歌。