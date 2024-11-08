【是日通勝】

農曆十月初八

甲辰年 乙亥月 丙子日

吉時：凌晨1時至3時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

宜：移徙、掃舍、出行

忌：乘船、作灶、修廚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：35、04、42

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

金牛座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

雙子座：財運最強，多勞多得，對營商投資均有利。

巨蟹座：工作有進展，辛勞有回報，可作長遠規劃。

獅子座：理財要有周詳計劃，否則有可能陷入財困。

處女座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

天秤座：把握時機為事業奮鬥，取得佳績指日可待。

天蠍座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

人馬座：魅力上升，跟意中人表白，成功機會不低。

山羊座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

水瓶座：生活遇阻滯，趁機檢討，可認清自身不足。

雙魚座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）猴 遇貴人

（跌）馬 易撞板

鼠：積極參與社交活動，得着會比預期多。

牛：要加強責任心，以免惹來另一半投訴。

虎：對伴侶要說到做到，切忌空口講白話。

兔：理財要審慎，小心被別人的謊話誤導。

龍：財運稍遜，易因一時大意令騙徒得手。

蛇：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

馬：是日沖煞，做事易分心，撞板機會高。

羊：脾氣大，損健康，有些事不宜太執着。

猴：事業上獲貴人關照，要努力表現自己。

雞：財運差，不宜作大額投資，以免受騙。

狗：得財有難度，宜勒緊褲帶，節約開支。

豬：只要有上進心，面對職場競爭也不怕。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：虎

生肖屬虎的朋友於蛇年有3粒大吉星、4粒凶星，凶星看似比吉星多，但凶星的力量不及吉星大，所以是吉多凶少，運程屬小吉之年。

捲舌凶星，就是口舌之爭，容易被人說壞話。絞煞凶星，特別在工作上，屬虎易得老闆欣賞，別人心有不甘，想中傷你的心態。八座貴人，其高貴達至公鄉，名望威震四面八方，特別有利於以名譽地位與專業管理之人，容易得到下屬與客戶的信任。凶星在八座面前，微不足道。

六害凶星，是因為蛇與猴相合，而虎沖走了猴，害了蛇失去猴這個伴侶。虎穿害了太歲蛇為凶。太歲是老闆，穿害老闆的愛情與拍檔，老闆不高興而影響事業運。所以只要做到，看不到，聽不到，閉上自己的口，自然可化解。劫煞凶星，是三煞之一煞，大忌家居有地盤動土，易病。劫煞宜靜不宜動，今年不宜裝修，外無動土，則無凶。

天德是男性大貴人星，而且得到此男貴人之幫助，不需還人情，是最好的貴人星。特別是工作上的男性，如有不明的地方，可以請教他。福星貴人星，雖沒有天德之力量大，但會令屬虎朋友，不知何故，事事順利，令人心情美好，情緒平和。