星二代林愷鈴(Ashley)外表清純可人,今年由影視圈殺入樂壇,成績不俗。本月底她將出戰《903 AllStar 籃球賽》,做事認真的Ashley近日正為賽事積極備戰,在空閒時間努力練波,昨日她就在社交平台分享練習射波的短片,片中Ashley穿着運動短褲,露出白滑長腿,活力十足,她一共射了4球,入3球,眼界極準,原來Ashley在中學時期是籃球隊,她留言:「今天練波的高光時刻,感覺每一個高妹都會參加過球類校隊,—係排球,一係籃球,手腳不協調的我亦是如此,我曾經都打過幾年學校籃球隊,But as you can see,我已經將所有嘢還番畀教練了,冇事嘅,繼續努力啦。」即吸引大批網民打氣支持,更有網民留言「WNBA等緊你」。