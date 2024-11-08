東方日報C1：楊冪趙麗穎夾擊阻唐嫣冧莊擔正

名導王家衛首次執導的劇集《繁花》熱度與口碑雙贏，一眾演員名利雙收。近日網絡瘋傳他將再次籌拍一套以大女主為題材的新劇，迅即掀起「女主角之爭」的討論，網民力推憑《繁》劇翻紅的唐嫣作首選，不過「雙視后」趙麗穎及努力博翻身的楊冪亦分分鐘有機會跑出！

王家衛由籌備到完成《繁花》的拍攝，足足花了6個年頭，劇迷等到望穿秋水，幸而成果與口碑都物有所值，兩位主角胡歌、唐嫣，以及有份參演的馬伊琍、辛芷蕾甚至「爺叔」游本昌等都憑此劇「登頂」，成為各大影視頒獎禮的贏家及常客，尤其唐嫣更因此迎來事業第二春，自該劇推出後即成搶手貨，身價幾級跳！

《繁》劇帶出熱度與話題，雖然王家衛未有憑此劇奪得相關導演獎項，但已交出一張亮麗的成績單，且有傳他已跟影視製作平台簽下3部劇集製作，故不少劇迷都期待他盡快牽頭再籌拍一齣好劇。近日內地網絡瘋傳消息，指他將開始籌備一套大女主題材的劇集，暫時定名《北方故事》，角色原型是河北秦皇島一位創業女性，故事勵志熱血，隨即掀起「女主角之選」的討論，可謂未拍先火！

楊紫迪麗熱巴爭埋一份

雖然有關方面暫未官宣表態，但盛傳唐嫣、辛芷蕾、楊冪、趙麗穎及宋佳等實力派花旦，甚至楊紫及迪麗熱巴等90代女演員都有意加入戰團，力爭成為新一代「衛女郎」，爭角大戰一觸即發！不少網民力推唐嫣為「不二之選」，事關她與王家衛已建立了一定默契，加上切合角色條件，因此呼聲甚高！《繁》劇是唐嫣相隔3年的復出之作，盛傳簽約時劇酬已高達1,300萬元人民幣（約1,415萬港元），倘若成功再與王家衛合體，不難想像其人氣及身價會再翻倍，日後可謂打跛腳唔使憂。

不過唐嫣今次爭角不算十拿九穩，事關趙麗穎近日憑主演劇集《風吹半夏》先後獲得「飛天獎」及「金鷹獎」最佳女主角，身為「雙視后」的她無論人氣及實力皆處於沸點。至於目前事業低迷的楊冪則正在尋找機會大翻身，自然希望得到王家衛加持重整旗鼓，正所謂「爛船都有三斤釘」，她在部分製作人心目中依然有一定分量，形勢亦未必全輸！今次花落誰家，絕對是未知之數。

另外，自《繁》劇推出後，唐嫣工作檔期排得密密麻麻，年前曾被粉絲投訴「唔開工」的她突變多產，手頭上已有多套待播劇集，包括她以短髮新形象、二搭趙又廷正在趕工的《獨身女人》，近日她更被拍得在片場內與另一男主角馮紹峰同框互動。雖然距離她的41歲生日尚有個多月時間，但已有粉絲在網絡上以「給唐嫣許個星願」為名，展開生日應援，準備於12月初為偶像送驚喜。

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