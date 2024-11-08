鄭丹瑞「被呃」拍新片敏感又中暑：佢哋仲以為我搶戲

藝人鄭丹瑞、馮允謙、盧慧敏（Amy）、廖子妤（Fish）、ANSONBEAN、袁富華及黃美芬等昨晚（7日）出席電影《得寵先生》香港亞洲電影節首映活動，戲中有客串一幕的鄭丹瑞長女鄭瑤（Zaneta）亦有出席。首次擔正女主角的盧慧敏與兩位影壇新丁馮允謙和ANSONBEAN，台上表示跟資深前輩鄭丹瑞合作十分緊張，但亦感激對方的照顧。鄭丹瑞則大爆被導演欺騙了才參演，他説：「最初聽導演講故事係有關男人老狗，點知原來係男人老、另外加隻狗！」他表示因本身接觸狗隻會敏感而拒絕，但導演卻不理會，只叫他服敏感藥，最終不單止皮膚敏感，更因在30多度高溫下於荒山野嶺拍攝而中暑。他笑指現今的年輕導演「夾硬來」，一定要找他們算帳，又透露答應接拍的唯一要求：「就係要同我個女Zaneta同埋戲中個女Fish有一幕同場戲。」

他受訪時講述引致敏感的經過：「原本同主角狗狗拍戲冇問題，直至最後一場畀兩隻狗BB不停舔嘅戲份，因為狗BB嘅口水好毒、又未打針，搞到條頸敏感出風疹。」至於中暑則因為拍攝期間正值正中午一時，烈日當空達30多度下不支倒地：「佢哋最初仲以為我搶戲，其實幾危險。」Zaneta坦言爸爸當時同時要應付電影和劇集拍攝，因此暴瘦了十磅。提到二人同場的一幕中，鄭丹瑞指着台上的小男孩向Zaneta介紹是自己的孫兒，問到9月才結婚的Zaneta會否感到像被催生B的壓力？她笑言當時未有，但婚後就有了：「但佢哋（父母）講明唔會幫手湊孫！」鄭丹瑞即笑指只會負責跟BB玩。提到他嫁女當日感動得流下男兒淚，他坦言就像天生似的，當時實在忍不住眼淚。

廖子妤表示最初跟前輩合作相當緊張並有壓力，感激對方的信任及對她的表現給予高度評價，又表示劇情與她現實中的家庭關係有點相似，她說：「最難忘係同旦哥拍嗰場激烈嗌交戲，完全表達出父女濃烈嘅感情，不過嗌交好傷肝，拍完好攰諗住休息，點知旦哥特登過嚟輕輕拍我的膊頭，仲讚我做得好，搞到我又忍唔住又喊過，他嘅稱讚絕對係大讚賞，對我嚟講係好大件事！」

至於首次拍戲的馮允謙自爆有NG：「因為拍戲好講求即時反應，本身廣東話對白又講得唔夠順暢，同Amy嘅接吻戲都有NG。」他笑言忘記了咀嘴戲NG了多少次，但強調絕非刻意NG，雖然已非螢幕初吻，但大銀幕卻是第一次：「Amy又高又靚女，我真係又緊張又尷尬，不過觀眾唔會睇到，因為全部剪晒。」問到Amy對吻戲被全刪會否感可惜？她笑謂：「唔會，反正都拍咗，只係大家睇唔到。」首次擔正女主角的她表示很高興，又大讚對手是現實中的200分好男友，亦很感激鄭丹瑞如爸爸般很照顧她們的一班新演員。而首次在電影客串的ANSONBEAN，同樣很感激前輩對他緊張和說對白的包容，和對他的指導。