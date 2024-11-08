染前必做　5招判斷你的命定髮色

又來到換季時節，不少女生都會選擇換換髮色改變造型，選對髮色能顯白又顯氣色，相反染上不適合自己的髮色，便容易顯黃又顯老，若盲目跟從潮流而換新髮色，中伏機會就更加高。其實每個人都有自己的命定髮色，只要回答5條簡單問題，就能找到最適合自己的髮色。

Q1.照鏡子觀察自己的原生髮色較接近？

A.偏黑

B.偏棕

Q2.你的瞳孔色調比較接近？

A.黑色或深啡

B.茶棕或淺棕

Q3.眉毛顏色？

A.深濃眉

B.淺淡眉

Q4.嘴唇顏色？

A.唇色偏深

B.唇色偏淺

Q5.適合的飾物顏色？

A.金色

B.銀色

測驗結果出爐

A選項較多：適合暖髮色

B選項較多：適合冷髮色

暖髮色推薦：可可奶茶色

如果想低調但又顯白的髮色，則可選擇以棕色為基調的可可奶茶色，自帶光透感，而且不用漂髮也能輕鬆上色，即使是首次染髮的女生也不用擔心難上色，同時也可讓臉看起來有精神，膚色偏暖的女生尤其適合。

暖髮色推薦：焦糖棕

如果覺得常見的深棕髮色太過無聊，想加些新鮮感？則可以試試焦糖棕、紅棕等這類帶點焦糖感的髮色，不過若想增強透明感，需要先經過漂髮才能有效上色，染上後就能達到去黑褪黃、亮白的視覺效果，讓整個人看上去非常有活力。

冷髮色推薦：霧感灰藍色

適合冷髮色的女生，不妨試試灰色、藍色等這種帶有藍調元素的髮色，配合霧感效果更恍如加上柔焦濾鏡，讓原本白皙的膚色更為清澈透亮，但又不會顯得毫無血色。

冷髮色推薦：黑茶色

加入了冷調棕色的黑茶色，減少了黑髮色的死板，即使是素顏也非常好看，加上此髮色的顯白能力不俗，看起來不會覺得蠟黃無神，反而更能凸顯出精緻沉穩的感覺。