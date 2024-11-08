林志玲結婚迎來5周年　老公AKIRA一句話閃盲全場

台灣名模林志玲的老公AKIRA（黑澤良平）昨日到台南出席活動，而該地正是他跟林志玲舉辦世紀婚禮的城市，夫妻倆即將迎來結婚5周年的甜蜜時光，他放閃表示：「每年都非常注重這個節日，5周年會充滿感謝之意的對她表達。」他大讚妻子比餅乾還甜，「以一個味道來比喻她的話，不只甜，還有深度、有品味，咬一口就會有世界觀心胸寬闊又舒服的感覺散發出來。」此話一出即閃盲全場。

之前AKIRA參與內地節目《披荊斬棘的哥哥4》，被觀眾稱讚EQ很高，他謙虛表示：「其實所有事情不管好還是壞，最終都會回歸到自己，不管遇到失敗還是不好的事情，只要跟自己說要好好面對自己，抱着這樣的想法，就會變得比較正面了。」此外，AKIRA所屬隊伍獲得總冠軍，並以京劇挑戰《蘭亭序》贏得「2024 年度熱舞台表演獎」。

未知是否眼見老公成功，日前網傳志玲會參加之後內地綜藝《乘風破浪的姐姐》第6季，其餘傳會參與的藝人包括安以軒、陳喬恩、霍思燕、李幸倪及任家萱等等。不過名單曝光後，多數網民都抱懷疑態度，指林志玲婚後幾乎都將重心放在照顧孩子上，至於安以軒的老公目前正在坐牢，加上她也許久未公開露面，認為機會不太。