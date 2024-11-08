milet金髮新look襲亞博　陳柏宇驚喜任嘉賓合唱

日本創作女歌手milet，近年憑仙氣外形與出色唱功吸納大批粉絲，成為新一代Jpop女神。繼去年3月來港演出中環戶外騷後，昨日(7日)假亞博Hall 10舉行首次香港專場演唱會，吸引大批樂迷捧場，座無虛設。

milet全晚演唱了多首大熱歌曲，包括人氣《鬼滅之刃 刀匠村篇》唱片頭曲《絆之奇蹟》及片尾曲《熱戀不已》、動畫《葬送的芙莉蓮》片尾曲《Anytime Anywhere》及日劇《Anti Hero》主題曲《hanataba》等，大晒唱功。

當晚，milet更獲香港歌手陳柏宇（Jason）擔任特別嘉賓，並合唱兩人首度合作的歌曲《Cheat Day》及《Out of the Loop》。身為東道主的陳柏宇亦相當識做，在後台送大禮，向milet送上超大的零食糖果籃，其中少不了她最愛的黑加侖子軟糖！演唱會尾聲時，milet在台上與歌迷影大合照，又大送飛吻，又承諾會再來香港開騷。

此外，milet前日(6日)抵港獲大批fans接機，令其金髮新look率先曝光。她抵埗後即爭取時間到主題樂園玩。一向被粉絲影慣相的她，當日在公園內反被遊客要求幫手影相，她亦一樣冇托手踭，相當親民。而她明日(9日)將移師到韓國繼續開騷。