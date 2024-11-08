林秀怡揭男友原來好唱得　被推參加《中年好聲音》

近年各地電視台都相繼舉辦歌手選秀節目，為素人提供平台一展所長之餘，電視台亦能從中發掘潛質新人，甚至有出道多時的歌手藉此機會繼續追夢、更上一層樓，例如《中年好聲音》周吉佩、古卓文、龍婷及譚輝智等就是一個成功好例子。藝人林秀怡日前在社交網發放片段，寫道：「如果你男友從來都沒有放棄成為一位偉大音樂家嘅夢想，你會…」片段中秀怡正乘座男友Kevin駕駛的汽車上，預備一起找地方醫肚，當她問Kevin有甚麼好建議時，對方卻沉醉跟着播放中的歌曲一起唱，並耍手表示要她等等。秀怡續説：「有一日，佢接我收我去食嘢，點知我問極佢都唔答我想食咩，架車又行緊，但係又唔知去緊邊，問嘢要等佢唱完隻歌，食嘢要等佢唱完隻歌，每一秒都聽緊佢唱歌。」被氣得沒話說的秀怡，只能繼續乖乖當乘客，由天光坐到天黑，等待男友「完騷」。

其實細聽之下，Kevin的確唱得似模似樣。好友周嘉洛、阮嘉敏和梁靖琪都留言讚他唱得好，歌手吳浩康亦有留言：「唱得幾好吖！」秀怡則回覆：「嘩！係咪想開心死佢呀？」Kevin回覆：「你真係好人」。至於粉絲們就留言叫他報名參加《中年好聲音》，秀怡即笑指男友確實到中年，但沒有好聲音。