周潤發曳曳片曝光　粉絲擔心返到屋企要跪玻璃

影帝周潤發日前跟太太一同出席時裝活動，甫現身即引來全場歡呼，氣勢甚至比同場韓國天團Big Band隊長G-Dragon有過之而無不及。而當日有份出席的藝人倪晨曦，事後在社交網發放片段，寫到：「發哥你肯定咁樣影發嫂番屋企唔洗跪玻璃？無意中影到這個畫面，發哥發嫂太可愛啦。」片段中見發哥正拿着手機替發嫂拍照，不過發哥卻將焦距拉得極近，變成拍發嫂大頭，畫面十分搞笑！

有網友表示從網上另一段片段所見，發哥當時正替發嫂拍攝現場畫面，估計發嫂是希望跟背景合照。粉絲們對此紛紛留言：「明明發嫂想同背景合影，點知發哥居然會Zoom in」、「證明幾乎全世界男友/老公視角都係咁，發哥都唔例外」、「即使攞過奧斯卡獎既男人影相都係咁樣」、「當一個喜愛攝影嘅人，畀自己老婆要求影相嘅時候…」、「證明發哥都係啱企番幕前」，有粉絲則替發哥平反，留言：「發哥心目中重點影發嫂，畫面有愛」、「咁咪冇人會遮住發嫂」、「夫妻間嘅情趣就係咁」，不過亦有粉絲笑指戥發哥擔心，回到家要接受大懲罰：「跪玻璃冇事，跪玻璃碎先有事」、「笑死，可能真係要跪榴連」、「發哥今晚要瞓金枕頭喇」。