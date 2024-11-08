烤肉壽喜燒　滿足「肉」望

對食肉獸來講，皮香嫩滑的肉類菜式，真係多多益善，近日除了有新出的烤肉，還有任食燒肉及壽喜燒等主題，面對琳琅滿目的高質肉食，各位可以開懷大嚼，滿足自己「肉」望。

周末烤肉

來到周末，最好和朋友聚餐，想去BBQ又怕熱？中環西餐廳近日推出周末烤肉盛宴，慢烤澳洲和牛肋排三道菜套餐有多款美食，開胃菜有凱撒沙律、大蝦咯嗲、法式洋葱湯或傳統俄羅斯羅宋湯，主菜有澳洲和牛肋排配約克郡布甸、薯蓉和忌廉粟米，最後以拖肥布甸作結。另外，除了新出的早餐菜單和下午茶，餐廳亦有經典菜回歸，品嘗完滋味的香草牛油焗田螺後，不妨來一客威靈頓牛柳或雞肉批，更添美味。於11月28日前預訂火雞盛宴到會，可於11月22日至12月31日和朋友盡分享，同時會有早鳥價。

升級壽喜燒

日式涮涮鍋以外，肉香甜美的壽喜燒同樣受歡迎。銅鑼灣關東風和牛壽喜燒放題專門店新日推出全新升級的Level 5 超豪快極上放題菜單，客人除可品嘗仙台A5霜降黑毛和牛外，更無限追加厚切牛舌檸檬，牛舌芯有香脆外皮和彈牙口感，令人滿足。同時間，餐廳特別推出15款全新串燒，包括大葱燒A5和牛、黑豚荔枝卷和鹽燒手羽先等，最後再來一口日本梳乎厘班戟剛剛好。