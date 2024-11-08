鹿晗激罕為關曉彤新劇宣傳　秒刪文被揭同趙露思有關

內地頂流男神鹿晗同花旦女友關曉彤拍拖7年，戀情低調又穩定，而關曉彤新劇《小巷人家》近期開播，鹿晗本身好少會喺社交網提及女友，今次忽然「轉死性」激罕轉發關曉彤嘅新劇自拍宣傳，不過好快佢竟然刪除轉發，引發網友熱議，甚至有「鹿晗刪了宣傳關曉彤新劇微博」登上熱搜榜，閱讀量到截已有4.4億，話題過咗足足一夜都仲喺榜上。

關曉彤尋日（7日）晒出《小巷人家》劇照，寫下：「立冬記得吃餃子，今晚小巷見」為自己的新戲宣傳。鹿晗好快都轉發女友貼文，並留言：「追劇追起來」又好有心咁貼上3個電視機emoji，但事後鹿晗刪除該貼文，突如其來舉動令外界霧裏看花。有粉絲就發現鹿晗最近都有為關曉彤「對手」趙露思主演新劇《珠簾玉幕》宣傳，因而被指佢幫其他女仔都唔幫女友。不過同時有粉絲認為鹿晗幫手宣傳會影響到關曉彤劇中CP，因此要del post。不過今次佢刪掉後宣傳性更強，依家成個網都討論緊鹿晗此舉，話題更係一直留喺熱搜，就算被笑佢今次黐女友熱度都唔緊要啦。

有自稱係為關曉彤對接嘅工作人員表示，係鹿晗方自己轉發後被關曉彤見到，先叫男友del post。不過稍後，有自稱係鹿晗方工作人員卻表示，係關曉彤叫鹿晗身邊工作人員出post，鹿晗知道之後就del咗，到依家都仲係羅生門。