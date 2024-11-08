60周年致敬！Phantom Goldfinger鑲金豪驅

早於上世紀60年代開始，007系列電影風靡全球，無論是劇情、角色以至電影中出現的豪車，同樣膾炙人口。像1964年上映的《鐵金剛大戰金手指》（Goldfinger）電影，大反派金手指及其黃黑雙色配搭的Phantom III Sedanca de Ville豪華座駕，很多車迷都記憶猶新。適逢今年是此經典電影60周年，廠方特別為此製造全球只此一輛的鑲金Phantom Goldfinger致敬。

黃黑配色 精湛工藝

這輛獨一無二的Phantom Goldfinger是由勞斯萊斯Bespoke Collective團隊以現行Phantom Extended為基礎，加入電影中的Phantom III Sedanca de Ville為設計藍本，花上3年時間開發的最新傑作。不僅沿用當年原版獨特的「長邊」Long Side雙色設計，更復刻了其身上的黃黑配色。腳下21吋輪圈則採用黑色大圓盤飾面配銀色綑邊細節，以及銀色「懸浮」輪圈蓋設計，風格時尚復古。而屹立在車頭的純銀歡慶女神雕像，更巧妙地融入18K金細節，盡顯工匠的精湛工藝，同時微妙地呼應金手指利用其座駕「銀裏藏金」的走私情節。值得留意是，啟發自元素周期黃金化學符號「Au」的珍貴車牌號碼「AU 1」，已被投得並套用在Phantom Goldfinger身上，更顯彌足珍貴。

內飾細節 匠心獨運

豪華車廂採用靈感來自原版海軍藍皮革及皇家胡桃木配搭，同時融入18K、22K及24K金等內飾細節，例如在尾箱蓋下特設一支有AG刻字的鍍金球桿，AG即金手指（Auric Goldfinger）縮寫，源自電影中其黃金高爾夫球推桿及圖章戒指。另於前中央手枕放置了一輛由18K實心金條製造兼會發光的迷你​​Phantom。後排皇家胡桃木餐桌更鑲嵌了一幅以22K黃金繪製、厚度僅0.1mm的Fort Knox金庫地圖。VIN車輛識別號碼牌則鍍上了24K金，並刻有以007結尾的專屬號碼。此外，出風口、冷氣栓、刻有GOLDFINGER名字的揚聲器網罩，以及金條般的金屬門檻均用上鍍金設計，其中門檻刻字更特別起用跟電影一樣的字體。全車4座椅除以金線絎縫及頭枕加入金色雙R繡字外，前座椅靠背滾邊還配上鍍金「彈頭」裝飾呢！

經典電影 融入設計

錶台上以物理氣相沉積處理的不銹鋼和鍍金底層創作的Bespoke高級定制「藝境藏珍」畫廊屬另一焦點。上面手工3D繪製了高度複雜的瑞士Furka Pass等高線地圖。其中鍍金飾面部分正是特務007跟蹤金手指前往瑞士阿爾卑斯山秘密冶鍊廠的路線，經工匠巧手裁切才展露出來。環繞定制時鐘的花紋，設計靈感則來自007系列電影中的經典「槍管」主題場景。副駕席前的手套箱亦換上精緻金裝，其內蓋還刻有金手指的名言：「這是黃金，邦先生。我一生都深愛着它的顏色，它的光澤，它神聖厚重的質感。」手工星光頂篷更是由719夥星星及8夥流星組成，重現1964年7月11日在瑞士Furka Pass拍攝最後一天的星空，可說是再一次微妙的致敬。