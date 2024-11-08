你身邊有哪位無名英雄 值得我們俾個LIKE？立即分享他們的故事！

【營業資訊】中華電力有限公司（中電）與on.cc東網合辦「我要俾個LIKE」活動，除了介紹中電鮮為人知的職人故事，同時，藉此機會邀請全港市民一同發掘身邊各行各業的無名英雄，表揚他們對工作及生活的熱誠，以及對社會的貢獻。

無論是你身邊的大廈保安人員、家務助理、清潔員，還是醫護人員、學校老師、社會工作者或商店服務員等，每一位在社會繁榮背後默默付出的人，都在塑造我們的城市面貌，提升我們的生活質素。

透過這個活動，我們希望增強社區的凝聚力，鼓勵全港市民細心觀察生活周遭人與事，為香港社區注入正能量與活力。

每位參加者可以圖片或影片的形式，分享一位社區人物的窩心故事。評審團將進行評選，選出50位得獎者。每位得獎者將獲得中電流動充電器紀念品（10000Mah）一個。

提交 (1)影片(30秒以內) 或 (2)圖片形式遞交，並提供不多於500字的文字描述，每個作品檔案不能超過10MB。

遞交作品截止日期：2024年11月15日（23時59分59秒）

*活動受條款及細則約束