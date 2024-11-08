相隔5年重臨香港　HYDE麥花臣浴血唱到爆粗

日本樂隊L'Arc-en-Ciel主音HYDE，昨日(7日)假旺角麥花臣場館為其個人專輯《HYDE [INSIDE]》舉行演唱會，吸引大批忠實歌迷捧場，門票開賣後即火速售罄，連週邊產品亦在開騷前一早賣清。

會場內氣氛熱烈，粉絲不斷大叫HYDE的名字。經過台上螢光幕的倒數後，演唱會正式開始。戴上閃片軍帽的HYDE，站在巨型十字架演講台型爆登場！他先以《LET IT OUT》、《AFTER LIGHT》和《I GOT 666》3首節奏強勁的歌曲打頭陣，炒熱現場氣氛。

之後他便以英語夾雜廣東話向歌迷打招呼：「Hello HK，歡迎，我係HYDE。」他全晚合共演唱18首歌曲，包括人氣動畫《鬼滅之刃 柱訓練篇》的片頭曲《夢幻》及片尾曲《永久》，又以浴血造型演唱《MIDNIGHT CELEBRATION II》。當他翻唱L'Arc-en-Ciel的名曲《HONEY》及為女歌手中島美嘉創作的電影《NANA》主題曲《GLAMOROUS SKY》時，更與全場歌迷大合唱，掀起全晚高潮，更有觀眾跳到甩鞋！

明年1月便迎接56歲的HYDE，當晚唱近兩小時依然冇喘氣，不愧其搖滾男神之名。期間他走下台唱歌，台前觀眾一湧而上，令他要大喊退後，以防發生人踩人意外。 他又不改幽默作風，不時搞笑大叫「好肚餓」。相隔5年重臨香港的他，自爆前一天有去食福建炒飯，更以大讚「好好食」不斷以英語爆粗大叫「FXXK YOU」外，又大講廣東話俗語「大xx」。

安歌時，HYDE從會場後方的汽油桶中驚喜出場演唱，並拿水槍向後排歌迷射水降溫。最後，他以廣東話講「多謝」兼送飛吻，並承諾會再來香港開騷。

據知HYDE此行來港，騷前有坐開蓬雙層巴士遊覽尖沙咀，又品嚐港式私房飯，除了福建炒飯外，又食了咕嚕肉，還愛上了紅棗雪耳糖水，覺得非常潤喉。他今日(8日)回到日本後，14日又將飛到上海繼續開騷。